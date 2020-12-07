Модель та акторка, яка нещодавно зіграла головну роль в популярному серіалі "Емілі в Парижі", була однією зі зірок, які завітали на червону доріжку з нагоди премії MTV Movie & TV Awards. Красуня вразила своїм елегантним та стильним макіяжем, який може відтворити кожна жінка самостійно з нагоди певного свята чи для кожного дня.

Лілі Коллінз пощастило мати привабливу зовнішність та виразні риси обличчя. Зірці міг би личити будь-який макіяж, але цього разу вона зупинилася на трендовому монохромному мейк-апі. 31-річна акторка опублікувала фото, на якому помітно деталі створення макіяжу, на своїй інстаграм-сторінці.

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Ідея монохромного макіяжу від Лілі Коллінз

Насамперед варто нагадати, що монохромним макіяж називають тоді, коли для його створення застосовували декоративну косметику одного відтінку. Лілі Коллінз виступила на події з нагоди вручення премії MTV Movie & TV Awards. Знаменитість обрала мейк-ап, який доречно гармоніював з її темною сукнею та елегантною зачіскою у вигляді низького гладкого хвоста.

Фіона Стайлз, яка є візажисткою зірки, особливу увагу присвятила роботі над рівномірним тоном шкіри, аби відтінок обличчя не відрізнявся від шиї та ділянки декольте. Від природи у Лілі широкі темні і густі брови. Майстриня макіяжу вдало підкреслила та зробила акцент на натуральній особливості зовнішності зірки: підмалювала брови спеціальними тінями ледь темнішого відтінку та зафіксувала їх гелем чи милом для брів. Вилиці та контур обличчя візажистка виділила бронзером. А макіяж очей виконала у коричневих відтінках: світліший на рухомих повіках, а темніший ретельно розтушований у напрямі до брів. Також можна помітити, що в акторки промальована лінія росту вій, аби вони здавалися густішими, а на вії нанесли туш.

Губи Лілі Коллінз прикрашає помада також коричневого відтінку, яка довершує монохромний макіяж. Така ідея мейк-апу є модною й універсальною. Практикуйтеся в її відтворенні та вдосконалюйте свої навички візажу.