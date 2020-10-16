Дженніфер Лопес підтримала неоднозначний hair-тренд цієї осені. Вона оновила свою зачіску за допомогою чубчика у французькому стилі. Така зміна є актуальною для тих, хто не наважується на кардинальні зміни, але прагне залишатися стильною.

На своїй інстаграм-сторінці зірковий hair-стиліст Кріс Епплтон поділився світлиною американської акторки та співачки Джей Ло, яка зміною свого іміджу ще раз довела, що такий чубчик є головним трендом осіннього сезону 2020.

Також читайте: Як правильно розчісувати волосся: поради експертів

Модний чубчик

Чубчик у французькому стилі стає дедалі популярнішим. Дженніфер Лопес вкотре це довела. Зірка, яка востаннє носила чубчик ще у 2018 році, оновила свою зачіску. Її перукар Кріс Епплтон заперечив здогадки шанувальників щодо ймовірної перуки. Він опублікував фотознімок у своєму інстаграм-профілі і написав: "Джей Ло сьогодні отримала чубчик".

Восени 2020 у моді подовжений, недбало укладений, чубчик. Така зачіска личитиме практично усім формам обличчя. А також вона вдало виглядатиме на будь-якій текстурі волосся: від тонкого прямого до густого хвилястого. Зокрема, з часом ви навчитеся її вкладати і це не вимагатиме великої кількості часу.

Якщо ви хвилюєтеся через те, що чубчик вам не сподобається, то попросіть майстра спочатку підрізати довгий чубчик і лише поступово його вкорочувати.