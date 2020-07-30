Багато красунь вже давно спробували на своєму волоссі фарбування технікою балаяж. Цей тренд рік чи два тому сколихнув увесь модний світ та завоював прихильність у жінок настільки, що залишається актуальним фарбування навіть для літа 2020.

Особливість техніки у тому, що майстер висвітлює ваші кінці, а перехід до темнішого відтінку кінців робить плавним. Також для створення красивого переливання кольору на волоссі деякі прядки повинні бути світлими по всій довжині, пише Cosmopolitan.

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Фарбування балаяж для літа 2020

Балаяж для блондинок та русоволосих

Таке фарбування ідеально підійде тим, хто любить експерименти так сильно, як світові зірки та інфлюенсери. Найбільш популярним та стильним вважають балаяж для блондинок. Дівчата залишають біля коренів свій природний колір волосся, а кінці та декілька локонів біля обличчя освітлюють. Отриманий результат називають – вигорілим на сонці.

Балаяж для шатенок та брюнеток

Надто світлий балаяж може стати ризикованим рішенням для темних відтінків волосся. Аби уникнути контрастного переходу між кольорами, попросіть свого майстра пофарбувати деякі пасма вашого волосся в карамельний або шоколадний тон. Зверніть увагу на те, що ефект від техніки балаяж повинен відрізнятися від застарілого мелірування, яке робили у 2000-х.