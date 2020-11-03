Для осені 2020 актуальним є фарбування у стилі коричневої кориці. Таке волосся ви вже могли бачити на прикладі відомих жінок: Кайлі Дженнер чи Меган Маркл. Окрім фарбування у коричневі відтінки, hair-трендом є відштовхування від вашого природного кольору локонів і формування на його основі інших тонів.

Найбільш вдалим фарбування у колір коричневої кориці буде для брюнеток. Натуральним білявкам експерти рекомендують восени змінити відтінок волосся на золотистий персик, повідомляє Glamour.

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Модний відтінок для фарбування восени 2020

Коли погода стає холоднішою, то у моду повертаються теплі відтінки волосся. Цієї осені на вершині популярності колір коричневої кориці та похідні від нього.

Коли природа змінює сезон, то багато хто з нас стає готовим до певних змін. Модні коричневі кольори волосся нагадують осінь, як і ваш улюблений светр чи чашка теплого чаю",

– розповідає колорист Джеремі Тардо.

За допомогою теплого відтінку волосся можна візуально додати трішки блиску вашій шкірі, коли вона не отримує достатню кількість сонячного світла. Коли Зендея пофарбувала свою шевелюру у мідний відтінок, то красуні по всьому світу також виявили інтерес до нього. За словами майстра-колориста в нью-йоркському IGK Salon Soho, Стефані Браун, саме ця тенденція призвела до появи нового hair-тренду – кольору волосся "коричневої кориці".

Перевага коричневого відтінку волосся у тому, що він личить будь-якому тону шкіри, але він може невигідно підкреслити рожевий. Проте, якщо ви білявка, то hair-експерти не рекомендують повністю фарбувати волосся у модний відтінок, спробуйте почати з ледь помітного омбре. Бо теплі варіації коричневого більш переможно виглядатимуть на локонах брюнеток.

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