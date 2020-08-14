Кажуть, що все нове – добре забуте старе. Цей вислів найкраще описує повернення модної зачіски із 90-х. У 2020 свої образи нею встигли доповнити відомі фешн-блогери та зірки. Hair-тенденція буде вдалим вибором для красунь, які вважають себе прихильницями street-style.

2020 став періодом, коли знову актуальними почали ставати тренди із 90-х. Це стосується не лише тенденцій в одязі, але й у б’юті-індустрії також. Cosmopolitan назвав зачіску, яка була найбільш популярною два десятиліття тому і після гучного повернення у наші дні завоювала прихильність стильних жінок.

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Дрібні косички, які обрамляють обличчя

Саме ця зачіска стала трендом 2020. Вона є одночасно модною та зухвалою. Найвдалішим вибором буде поєднання стильної зачіски із образами street-style. Вона легка та швидка у виконанні: дрібні косички можна носити із розпущеним волоссям, сформувати високий хвіст чи заплести більші коси і зафіксувати їх, дозволивши маленьким залишатися спереду.

Трендові косички можна прикрашати стильними аксесуарами для волосся. Наприклад, різнокольоровими спеціальними гумками чи шпильками, які також повернулися в моду із 90-х. Таким чином ви зможете додати своєму образу легкої безпосередності та милу нотку бунтарства.

Одніє. із варіації модної зачіски є ще один hair-тренд 90-х. Це волосся, зібране ззаду, а обличчя обрамляють випущені пасма. Прихильницями укладки свого часу були Кейт Мосс, Гвінет Пелтроу та інші. А у 2020 схожу зачіску роблять Белла Хадід, Дуа Ліпа, Ельза Госк і не тільки.