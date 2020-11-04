2020 – рік повернення б’юті-трендів з минулого. Більшість тенденцій в індустрії краси започатковують трендсетери, якими виступають світові знаменитості та відомі красуні. Це трапилося й з укладкою у ретро-стилі, яка була популярною у 60-х. На собі її вже встигли повторити Ріанна, Кім Кардашян, Белла Хадід, Аріана Гранде та інші. Можливо, й вам варто дізнатися, як її робити самостійно.