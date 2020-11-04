Модна укладка у ретро-стилі 60-х: hair-стиліст Аріани Гранде розповів, як повторити тренд
2020 – рік повернення б’юті-трендів з минулого. Більшість тенденцій в індустрії краси започатковують трендсетери, якими виступають світові знаменитості та відомі красуні. Це трапилося й з укладкою у ретро-стилі, яка була популярною у 60-х. На собі її вже встигли повторити Ріанна, Кім Кардашян, Белла Хадід, Аріана Гранде та інші. Можливо, й вам варто дізнатися, як її робити самостійно.
Джош Лю – зірковий hair-стиліст. Серед знаменитостей, які користуються його послугами також співачка Аріана Гранде. Саме їй стиліст нещодавно створив ретро-зачіску, яка є новий трендом, і поділився таємницями цього процесу, повідомляє Byrdie.
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Як зробити ретро-зачіску у стилі 60-х
- Джош Лю почав із створення текстури, висушивши волосся хорошим феном та застосувавши спрей для об’єму коренів.
- Відділіть верхню частину волосся, підійміть пасма вгору та начісуйте їх за допомогою гребінця з дрібними зубцями. Робіть це часто повторювальними рухами в напряму до коренів волосся. Кожне пасма пригладжуйте зверху гребінцем з рідкими зубцями. Ефект на кожному пасмі закріплюйте лаком для фіксації волосся.
- Акуратно закрутіть верхню частину волосся в джгут, і переходьте до роботи з нижньою. Вам потрібно нанести на неї термозахист, а потім випрямлячем починайте накручували легкі локони. До половини довжини волосся просто випрямляйте його, а далі поступово починайте закручувати. Фіксуйте усе спеціальним лаком.
- Тепер відпустіть верхню секцію волосся і також закрутіть кінці. Для ефектності можете використати невидимки, щоб відокремити начесану частину, або візьміть на голову обруч, як Аріана Гранде. Розпиліть на укладку ще раз лак для волосся екстремальної фіксації.
Приклади зірок із ретро-укладкою 60-х
Белла Хадід
Кім Кардашян
Justine Skye
Аріана Гранде
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