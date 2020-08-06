Тренд baby hair вже спробували відтворити на своєму волоссі такі знаменитості, як Ріанна та Кеті Перрі. Ця укладка є не лише наймоднішою цього літа, а й комфортною. Адже вона допомагає приборкати неслухняний пушок по лінії росту волосся.

Укладка baby hair личитиме будь-якому типу, кольору та довжині волосся. Проте навіть така техніка, яка здається елементарною на перший погляд, вимагає дотримування певних правил. Акторка Трейсі Елліс Росс на своїй сторінці в інстаграмі поділилася зі своїми підписниками, як потрібно зафіксувати дитячий пушок на волоссі, аби отримати бажаний ефект.

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Як зробити baby hair

Трейсі Елліс Росс любить експериментувати зі стилями зачісок: від baby hair до афрокучерів. Процесом їхнього створення та результатом вона люб’язно ділиться зі своїми підписниками на відео в IGTV. Цього разу вона зняла покроковий відеопосібник, який навчає правильній техніці укладання "дитячих волосків" на чолі. Також зірка показала продукти для власного догляду за волоссям.

Дивіться на відео, як зробити baby hair