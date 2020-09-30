Короткі нігті стають дедалі популярнішими. Адже вони є практичними, а манікюр на такій довжині також має свій шарм. Для нейл-дизайну на коротких нігтях існують окремі тенденції. Восени у тренді не лише тонкі лінії і витончені міні-прикраси нігтях, а й яскравий арт.

Nail-експерти зазначають, що останнім часом головні модниці світу обирають коротку довжину нігтів завдяки їхні й практичності для повсякденного життя та універсальності поєднання із будь-яким образом. НВ ділиться 7 трендами манікюру для коротких нігтів.

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Осінні тренди у манікюрі для коротких нігтів

Тонкі лінії

Ще одна варіація класичного френчу. Яскраві тонкі лінії вдало виглядатимуть на коротких нігтях та ще довго залишатимуться в тренді.

Дотси

Це мода на акуратні маленькі краплі на нігтях. У цьому сезоні nail-експерти рекомендують не наносити їх на всю нігтьову пластину та не на кожен ніготь, а дотримуватися мінімалізму і міксувати дотси із нейтральними відтінками лаку.

Поєднання осінніх відтінків

Такий манікюр користується найбільшою популярністю восени. У 2020 мікс різних відтінків на нігтях однієї руки один із головних mail-трендів. Проте слід звертати увагу на сезон, у який ви робитимете манікюр. Для осіннього потрібно обирати тематичні відтінки.

Витончені прикраси

Мініатюрні спеціальні прикраси для нігтів виглядатимуть доречно на короткій довжині. Таким чином ви додасте витонченості, ефектності та елегантності своєму образу. Для осіннього манікюру варто обирати прикраси золотого кольору.

Пухнасті хмари

Білі хмари на нігтях – це щось нове в індустрії краси. Тренд є свіжим та незвичним, тому необхідно його відтворити, допоки це не почали робити всі навколо.

Френч навпаки

Перевернутий френч є вдалим рішенням для осіннього манікюру на коротких нігтях. Якщо поєднати темні тони із яскравими відтінками, то, можливо, вам вдасться навіть візуально подовжити нігті.

Абстрактне мистецтво

Короткі нігті також можуть бути ідеальної платформою, на якій ви змогли б проявити свою фантазію. Для цього варто лише об’єднати кілька стилів, технік та не боятися експериментувати з відтінками. Доповніть манікюр різними елементами, принтами і візерунками.