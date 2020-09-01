Тенденція на боб-каре та довгі розкішні локони у попередньому сезоні підкорила жінок, які прагнуть завжди залишатися в моді. Тепер для нового сезону осінь-зима 2020 та 2021 hair-експерти прогнозують популярність стрижці волосся до середньої довжини, яка вимагатиме дотримання специфічних правил.

Нова трендова стрижка буде балансувати між коротким та довгим волоссям. Вона підійде жінкам, які прагнуть вкоротити довжину своєї шевелюри, але не хочуть кардинально змінювати імідж, пише Vogue.

Дізнайтеся: Техніка мікропилення: як самостійно підстригти посічені кінчики на кучерявому волоссі

Модна стрижка для сезону осінь-зима

Стрижка, яка буде в тренді нового сезону 2020-2021, повинна бути середньої довжини волосся. Зокрема, важливо, аби вона була виконаною із дотриманням декількох правил.

Ідеальна довжина. Для модної осінньої стрижки необхідно, щоб волосся трішки опускалося нижче підборіддя, а саме: до грудей. Тоді воно вдало підкреслюватиме риси обличчя та додасть вишуканості вашому образу.

Багатошаровість. Аби волосся середньої довжини виглядало ефектно, потрібно додати стрижці кілька вільних недбалих шарів. Можна ззаду залишити волосся довшим, а спереду постригти коротше. Таким чином зачіска буде об’ємною та легко вкладатиметься.

Аби волосся середньої довжини виглядало ефектно, потрібно додати стрижці кілька вільних недбалих шарів. Можна ззаду залишити волосся довшим, а спереду постригти коротше. Таким чином зачіска буде об’ємною та легко вкладатиметься. Є значення: пряме чи кучеряве. Варіації стрижки середньої довжини варто обирати індивідуально для свого типу волосся. Адже деякі зачіски вдало виглядатимуть лише на кучерявому волоссі або навпаки – лише на прямому. Також можете звернути увагу на універсальні стрижки.