Правильна підготовка шкіри до нанесення макіяжу повинна стати вашим щоденним б’юті-ритуалом. Таким чином ви не лише досягнете ефектнішого вигляду мейк-апу на обличчі, а й належно очистите та зволожите шкіру.

Підготовка шкіри до макіяжу залежить від вашого типу. Новий канал поділився різними методами, які трішки відрізняються один від одного, якщо у вас або суха, або жирна, або комбінована шкіра.

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Як підготувати шкіру до нанесення макіяжу

Очищення. Для проведення цього етапу усім типам шкіри слід використовувати міцелярну воду. Корисні частинки – міцели, які містяться в засобі, витягують бруд з вашої шкіри. Варто знати, що навіть міцелярна вода не забезпечить вам ідеально чистих пор. Для цього існують наступні кроки підготовки. Проте очищення є найважливішим.

Тонізування та зволоження. Після належного очищення шкіри потрібно використати тонік. Сухому та чутливому типу шкіри рекомендовано не робити цей крок або застосувати засіб для тонізування, який містить заспокоюючі компоненти. Власницям жирної чи комбінованої шкіри тонік допоможе закрити пори та балансувати активність жировиділення. Нанесення тоніка сприяє ефективнішому вбиранню шкірою живильних властивостей засобів. Після тонізування перейдіть до зволоження: масажними рухами розподіляйте зволожувальний крем по обличчю.

Після належного очищення шкіри потрібно використати тонік. Сухому та чутливому типу шкіри рекомендовано не робити цей крок або застосувати засіб для тонізування, який містить заспокоюючі компоненти. Власницям жирної чи комбінованої шкіри тонік допоможе закрити пори та балансувати активність жировиділення. Нанесення тоніка сприяє ефективнішому вбиранню шкірою живильних властивостей засобів. Після тонізування перейдіть до зволоження: масажними рухами розподіляйте зволожувальний крем по обличчю. Захист. Аби вберегти шкіру від передчасного старіння, варто захищати її від впливу ультрафіолетових променів. Для цього перед макіяжем наносіть на обличчя засіб із SPF. Існують креми, які одночасно поєднують в собі сонцезахисні та зволожувальні властивості. Ви також можете користуватися ними.