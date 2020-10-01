Щоб привабити у життя енергетику талану та здоров’я, а негараздів уникнути, слід підійти з усією відповідальністю до вибору дати, коли ви хочете зробити зміни в іміджі. Місячна фаза має вплив стан волосся після стрижки. Астрологи рекомендують насамперед дізнатися, який день буде сприятливим, а потім записуватися до перукаря.

Окрім правильного догляду за волоссям, на вигляд вашої шевелюри впливає енергетика дня, коли ви зібралися щось змінювати у своїй зовнішності. Інколи мінімальні зміни у зачісці можуть позитивно або негативно відобразитися на ваших особистих чи робочих відносинах, а візит у салон краси може принести не лише гарний настрій, а й фінансове благополуччя.

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За місячним календарем на вересень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 16 жовтня 2020 року.

Повний Місяць – 2 та 31 жовтня 2020 року.

Зростаючий Місяць – 1 жовтня та з 18 по 30 жовтня 2020 року.

Спадаючий Місяць – з 3 по 15 жовтня 2020 року.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 жовтня (четвер) – у перший день місяця тримайте ножиці подалі від свого волосся. Стрижкою сьогодні ви привабите лише негаразди у своє життя.

2 жовтня (п’ятниця) – якщо любите ризик, то не скасовуйте візит до перукаря у цю дату. Проте сьогоднішні зміни у зовнішності спровокують неабиякі пригоди на весь місяць. І вони можуть бути не лише приємними.

3 жовтня (субота) – стрижка сьогодні зможе покращити ваш настрій. Але на цьому переваги візиту в салон краси завершуються.

4 жовтня (неділя) – утримайтеся від кардинальних змін іміджу, якщо не хочете спровокувати появу легких захворювань та проблем із артеріальним тиском.

5 жовтня (понеділок) – стрижіться, фарбуйтеся, робіть епатажні зачіски. Будь-яке оновлення вашого hair-стилю допоможе налагодити проблеми в особистому житті.

6 жовтня (вівторок) – якщо пострижетеся сьогодні, то укладка матиме природний ефект недбалості, бо волосся буде неслухняним.

7 жовтня (середа) – підріжте кінці. Таким чином ви позбудетеся не лише неестетичних посічений волосин, а й відштовхнете токсичних людей зі свого оточення.

8 жовтня (четвер) – щоб отримати підвищення по кар’єрній ланці, спробуйте оновити образ стильним чубчиком.

9 жовтня (п’ятниця) – фаза місяця несприятлива для вкорочення довжини волосся.

10 жовтня (субота) – зверніть увагу на модні варіації боб-каре. Таке стрижка сьогодні активізує ваше креативне мислення та відкриє нові горизонти можливостей, які ви раніше не помічали.



Коли стригти волосся в жовтні 2020 / Фото Unsplash

11 жовтня (неділя) – організуйте домашній спа-догляд для волосся. Від стрижок варто утриматися.

12 жовтня (понеділок) – почніть новий тиждень зі зміни іміджу. Якщо зробити стильну стрижку сьогодні, то волосся ростиме швидко і буде слухняним.

13 жовтня (вівторок) – будь-які б’юті-дії із волоссям сприятимуть позитивному розвитку любовних стосунків.

14 жовтня (середа) – відмовтеся від hair-процедур сьогодні, як не прагнете негараздів із начальством. Краще витратьте вільний час на манікюр та педикюр.

15 жовтня (четвер) – стрижка у цей день допоможе вашим локонам мати здоровий та блискучий вигляд.

16 жовтня (п’ятниця) – енергетика дня ідеально підходить для кардинальних змін. Зробіть ультрамодну стрижку, на яку давно не наважувалися. Експериментуйте із довжиною і не оплакуйте свої довгі пасма, адже результатом стрижки будете приємно вражені.

17 жовтня (субота) – експериментуйте із кольором волосся, а радикальних рішень стосовно довжини волосся приймати не рекомендовано.

18 жовтня (неділя) – якщо постригтися сьогодні, то волосся відростатиме повільно, але ефект після стрижки збережеться надовго.

19 жовтня (понеділок) – дата підходить для експериментів з волоссям. Мінімальна зміна довжини привабить фінансові блага у ваше життя.

20 жовтня (вівторок) – ретельно підійдіть до вибору стрижки. Аби вона продемонструвала усі свої переваги, обирайте не лише той варіант, який вам дуже подобається, а й він повинен відповідати останнім трендам.

21 жовтня (середа) – день є одним із найбільш сприятливих у місяці для стрижки. Якщо перукар запропонує вам неординарну ідею, не спішіть відмовлятися. Усе нове, здобуте сьогодні, стимулюватиме потік успіху в різних сферах.

22 жовтня (четвер) – зробити стрижку у стилі каскаду сьогодні буде вдалим рішенням.

23 жовтня (п’ятниця) – енергетика дня сприятлива для змін зовнішності власними руками. Пофарбуйтеся або зробіть чубчик перед дзеркалом, якщо прагнете отримати нові емоції та вдосконалити навички.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся в жовтні / Фото Pexels

24 жовтня (субота) – відкладіть усі справи і прямуйте у салон краси. Присвятіть день собі і змінам іміджу. Компліменти, які ви отримаєте опісля процедур, дадуть вам поштовх та сили рухатися далі тільки вперед.

25 жовтня (неділя) – перенесіть стрижку на наступний день, щоб уникнути труднощів у стосунках з коханим.

26 жовтня (понеділок) – нейтральний день. Зверніть увагу на власні побажання.

27 жовтня (вівторок) – не обмежуйтеся однією стрижкою. Дата також підходить для зміни кольору волосся. Варто спробувати трендовий мідно-червоний відтінок.

28 жовтня (середа) – поцікавтеся стрижками, які зараз на піку популярності. Адже сучасній жінці слід виглядати не лише привабливо, а й стильно.

29 жовтня (четвер) – усі чинники сприятимуть вдалому результату вашим експериментам з волоссям. Не хвилюйтеся, бо будь-яка стрижка незабаром принесе за собою позитивну подію у ваше життя.

30 жовтня (п’ятниця) – аби покращити стан шевелюри, проведіть сьогодні оздоровчі процедури для неї. Якщо бачите певну проблему, то не відкладайте її вирішення на потім. Зверніться на консультацію до спеціаліста.

31 жовтня (субота) – особлива дата, яка сповнена магічною енергетикою. Сьогодні не варто позбуватися довжини волосся, а навпаки: можна наростити локони чи дати належний догляд вже існуючим.