У вересні 2020 будуть сприятливі та несприятливі дні для походу до перукаря. Вибір дати для стрижки може вплинути на ваше майбутнє. Аби зміни були позитивними, варто скористатися місячним календарем стрижок та обрати вдалий день. Таким чином вам вдасться уникнути негараздів у житті.

Саме фаза місяця та рекомендації астрологів мають вплив на перебіг подій у вашому житті. Кожен день наповнений певною енергетикою, тому для стрижки необхідно вибирати той, який буде сприятливим саме для зміни іміджу. Завдяки астрологічним порадам можна отримати бажаний результат після візиту перукаря та привабити у своє життя злагоду, кар’єрний ріст чи фінансове збагачення.

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За місячним календарем на вересень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 17 вересня 2020 року о 14 годині.

Повний Місяць – 2 вересня 2020 року о 08 годині 22 хвилини.

Зростаючий Місяць – 1 вересня та з 18 по 30 вересня 2020 року.

Спадаючий Місяць – з 3 по 16 вересня 2020 року.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 вересня (вівторок) – цього дня вдалим вибором буде оригінальна та екстравагантна стрижка. Якщо ви маєте бажання наважитися на неочікуваний експеримент із волоссям, то зробіть це сьогодні.

2 вересня (середа) – дата несприятлива для будь-яких маніпуляцій із волоссям. Особливо біохімічний вплив на вашу шевелюру матиме негативні наслідки.

3 вересня (четвер) – від експериментальних стрижок варто відмовитися. Проте мінімальне вкорочення довжини волосся сприятиме позитивним змінам у вашому особистому житті.

4 вересня (п’ятниця) – астрологи зазначають, що у цей день біохімічні процеси в організмі людини будуть сповільненими, тому після стрижки волосся повільно ростиме.

5 вересня (субота) – день сприятливий для різноманітних змін вашого іміджу. Можете не обмежуватися лише стрижкою, фарбування в інший колір також буде доречним.

6 вересня (неділя) – нова зачіска принесе фінансове неблагополуччя.

7 вересня (понеділок) – якщо ви страждаєте від ламкості та сухості волосся, то зробіть сьогодні оздоровчі процедури. Зміна довжини також може бути їхньою частиною.

8 вересня (вівторок) – якщо ви пострижетеся у цей день, то сивина вас ще скоро не потурбує. Зверніть увагу на різновиди максимально коротких стрижок.

9 вересня (середа) – трендова стрижка боб-каре допоможе вам привернути до себе погляди оточуючих та отримати компліменти від протилежної статі.

10 вересня (четвер) – найкращий день для стрижки. Після неї волосся ще довго зберігатиме блискучий вигляд та слухняно лягатиме у будь-яку зачіску.



Яскраві експерименти з волоссям у вересні 2020 / Фото Pexels

11 вересня (п’ятниця) – завдяки енергетиці дня, якщо ви позбудетеся зайвої довжини волосся та посічених кінців, то ваш стан здоров’я покращиться.

12 вересня (субота) – організуйте своєму волоссю повноцінний комплекс із доглядових процедур. Стрижка у цей день особливо нічого не змінить.

13 вересня (неділя) – перенесіть похід до перукаря на інший день, аби уникнути негараздів в особистому житті та у стосунках із близькими.

14 вересня (понеділок) – стрижка, зроблена сьогодні, буде виглядати ефектно. Доповніть її стильним чубчиком.

15 вересня (вівторок) – сприятлива дата для елегантної стрижки. Вона допоможе привабити у ваше життя енергію здоров’я та нові знайомства.

16 вересня (середа) – нейтральний день. Якщо прагнете якомога швидше змінити зачіску, то можете сьогодні. Особливих застережень немає.

17 вересня (четвер) – аби волосся було густим та об’ємним сміливо експериментуйте з його довжиною сьогодні.

18 вересня (п’ятниця) – дата підійде для підрізання посічених кінців та створення модного "рваного" чубчика.

19 вересня (субота) – не варто відкладати похід до перукаря. Щоб зміцнити корені волосся та пришвидшити його ріст, стрижіться сьогодні.

20 вересня (неділя) – якщо не хочете мати проблем у відносинах із коханим, то краще не робити кардинальних змін іміджу.



Поради для вересневої стрижки / Фото Unsplash

21 вересня (понеділок) – чудовий день для експериментів. Брюнеткам можна ставати білявками і навпаки, змінюючи стрижку. Спробуйте зробити передні пасма коротшими, вони будуть стильно обрамляти ваше обличчя.

22 вересня (вівторок) – сьогодні до волосся краще не торкатися. День збагачений енергетикою, яка не є сприятливою для стрижки.

23 вересня (середа) – фарбувати волосся не варто, а от стрижка, зроблена сьогодні, надовго збереже свій першочерговий вигляд.

24 вересня (четвер) – проведення будь-яких маніпуляцій із волоссям сприятиме збагаченню вашого сексуального посилу.

25 вересня (п’ятниця) – відмовтеся від необдуманих дій зі своєю зачіскою. Похід у салон краси для цього дня варто планувати заздалегідь.

26 вересня (субота) – спробуйте щось незвичне для себе. Якщо ви звикли бути затятою власницею довгого волосся, то піксі-стрижка саме те, що вам потрібно для різноманітності.

27 вересня (неділя) – відмовтеся від будь-якого вкорочення довжини волосся. Дата підходить для домашнього спа-догляду за шевелюрою.

28 вересня (понеділок) – переконайтеся у професіоналізмі свого перукаря. Адже, аби зачіска довго зберігала привабливий вигляд, стрижку і укладку сьогодні потрібно зробити максимально акуратними.

29 вересня (вівторок) – сьогоднішня стрижка допоможе вам налагодити справи на роботі та швидше підійматися кар’єрною ланкою.

30 вересня (середа) – зміни іміджу допоможуть привабити у життя талан та вирішити дрібні непорозуміння із близькими.