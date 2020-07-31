Жінці варто відповідально підходити не лише до вибору дня, у який вона робитиме стрижку. Перш ніж йти до перукаря, загляньте у місячний календар стрижок на серпень 2020, щоб дізнатися для яких змін з волоссям сьогодні сприятлива чи несприятлива дата, Це допоможе отримати бажаний результат і завдяки астрологічним рекомендаціям привабити у своє життя злагоду та достаток.

На перебіг вашого життя впливає безліч різноманітних факторів. Серед них також енергетика дня, в який ви вирішите зробити кардинальні зміни у своєму іміджі. Тому краще знати, коли стригти волосся, щоб це принесло вам користь у майбутньому.

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За місячним календарем на серпень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 19 серпня 2020 року о 5 годині 42 хвилини.

Повний Місяць – 3 серпня 2020 року о 18 годині 59 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 1 до 3 серпня та з 20 по 31 серпня 2020 року.

Спадаючий Місяць – з 5 по 17 серпня 2020 року.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 серпня (субота) – у перший день місяця краще не робити кардинальних змін у своїй зачісці. Аби привабити позитивну енергетику у своє життя, позбудьтеся посічених кінців.

2 серпня (неділя) – присвятіть час вибору стрижки та вивченню останніх модних hair-тенденцій.

3 серпня (понеділок) – сьогодні сприятлива дата для коротких стрижок: боб-каре, класичне каре, піксі.

4 серпня (вівторок) – якщо вкоротити волосся у цей день, то існує ймовірність притягнути фінансові проблеми.



Коли можна стригти волосся в серпні 2020 / Фото Unsplash

5 серпня (середа) – спробуйте змінити колір волосся на той, на який давно не наважувалися, навіть в домашніх умовах. Таким чином вам вдасться підсилити свою жіночу енергетику.

6 серпня (четвер) – благополучний час для чубчика. Якщо ви хвилювалися, що вам буде важко вкладати чубчик, то його слухняність вас приємно здивує.

7 серпня (п’ятниця) – якщо у вас вже є запис в салон на цей день, то не варто його скасовувати, але волосся потім буде важко вкладати, і воно не матиме природного сяйва.

8 серпня (субота) – чудовий час для ризикованих експериментів. Якщо все життя були брюнеткою, то чому б сьогодні не стати блондинкою.

9 серпня (неділя) – стрижка, зроблена у цей день, спровокує пониження вашої фізичної сили та працездатності.

10 серпня (понеділок) – присвятіть вечір домашньому догляду для волосся. Скористайтеся саморобною маскою чи спеціальними оліями, щоб покращити стан своєї шевелюри.

11 серпня (вівторок) – нова зачіска сприятиме налагодженню особистих відносин із близькими.

12 серпня (середа) – відмовтеся від хімічних салонних процедур по догляду за волоссям.

13 серпня (четвер) – стрижка, зроблена сьогодні, буде вам личити. Також у цьому ви переконаєтеся завдяки компліментам від оточуючих.

14 серпня (п’ятниця) – якщо ви прагнете зміцнити волосся та побороти його ламкість, то дата є сприятливою для будь-яких маніпуляцій.



Сприятливі дні для стрижки в серпні / Фото Pexels

15 серпня (субота) – благополучний день для стрижки, яку можна доповнити модним чубчиком.

16 серпня (неділя) – сьогодні слід експериментувати із плетіннями, але не із вкороченням волосся, якщо не хочете, щоб воно почало випадати.

17 серпня (понеділок) – виділіть час на процедури для оздоровлення своєї шевелюри. Не надто ризиковану стрижку також можна робити.

18 серпня (вівторок) – фарбуйте локони, стрижіть волосся, робіть чубчик. Будь-які зміни принесуть вам талан.

19 серпня (середа) – якщо ви відчуваєте, що ваше волосся стало для вас тягарем, то стрижка допоможе у такому разі.

20 серпня (четвер) – перший день після Нового Місяця найкраще підходить для змін. Наважтеся на таку стрижку, яка раніше здавалася вам недосяжною.

21 серпня (п’ятниця) – вдалий день для зміни іміджу.

22 серпня (субота) – стрижкою у цей день ви привабите не лише нові знайомства у своє життя, а й вона позитивно вплине на ваш внутрішній настрій.

23 серпня (неділя) – вам додасть привабливості фарбування технікою балаяж.

24 серпня (понеділок) – спробуйте самостійно підстригти кінці волосся вдома. Таким чином ви власноруч звільните місце у своєму житті для хорошої енергетики.

25 серпня (вівторок) – у кого волосся тьмяне та сухе, то стрижка сьогодні їм допоможе.



Як уникнути проблем з волоссям / Фото Unsplash

26 серпня (середа) – якщо постригтися у цей день, то протягом усього місяця вас тішитиме слухняність вашої зачіски та її красивий вигляд.

27 серпня (четвер) – варто відмовитися від стрижки, адже вона згодом може погано вплинути на роботу серцево-судинної та ендокринної систем.

28 серпня (п’ятниця) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін в житті.

29 серпня (субота) – нова стрижка приверне увагу протилежної статі, але не потрібно стригтися надто коротко.

30 серпня (неділя) – ця доба невдала для стрижки, тому похід до перукаря слід перенести на інший день.

31 серпня (понеділок) – після стрижки та фарбування волосся сьогодні воно буде блискучим та густим.