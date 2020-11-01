Стрижка волосся, зміна іміджу та інші корегування зовнішності є важливими у житті кожної жінки. Мало хто знає, що зачіска впливає не лише на вашу впевненість у собі, а й на перебіг певних подій у житті. Тому варто звернути увагу на те, яка дата у листопаді буде сприятливою для стрижки, та про астрологічну енергетику інших днів.

Варто відповідально підходити до вибору дня стрижки. Адже у волоссі зберігається чимала енергетика, тому існують сприятливі і несприятливі дати для вкорочення його довжини. Місячний календар на листопад допоможе дізнатися про особливості кожного дня.

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За місячним календарем на листопад 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 15 листопада 2020 року.

Повний Місяць – 30 листопада 2020 року.

Зростаючий Місяць – з 16 по 21 листопада та з 23 по 29 листопада 2020 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 7 листопада та з 9 по 14 листопада 2020 року.

З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 листопада (неділя) – у перший день місяця не варто вдаватися до кардинальних змін іміджу. Виділіть час на домашній догляд для оздоровлення волосся.

2 листопада (понеділок) – день сприятливий для трендової осінньої стрижки боб-каре. З нею ви не лише стильно виглядатимете, а й привабите енергетику достатку у своє життя.

3 листопада (вівторок) – дата ідеально підійде для стрижки посічених кінців. Щоб уникнути негараздів, уникайте коротких стрижок.

4 листопада (середа) – сьогодні слід змінити колір волосся, зачіску, провести доглядові процедури. День сприятливий для будь-яких рішень, тому наважуйтеся на експерименти.

5 листопада (четвер) – стрижка, зроблена у цей день, допоможе вам поновити ресурси сексуальної енергії та зустріти другу половинку або налагодити вже існуючі стосунки.

6 листопада (п’ятниця) – стрижка каскад буде вдалим рішенням. Таким чином ви оновите зачіску і зможете позбутися дрібних проблем зі здоров’ям.

7 листопада (субота) – несприятливий день для стрижки. Волосся буде погано відростати та неслухняно лягатиме в укладці.

8 листопада (неділя) – зробіть мінімальні зміни зі своєю зачіскою. Це покращить ваш настрій і спровокує багато компліментів від оточуючих.

9 листопада (понеділок) – якщо ви пострижетеся сьогодні так, як давно хотіли, то кар’єрний успіх і похвала від начальника вас не оминуть.

10 листопада (вівторок) – будь-які види стрижок вийдуть вкрай вдалими, підуть на користь здоров’ю та особистісним стосункам.



Коли стригти волосся у листопаді / Фото Pexels

11 листопада (середа) – довіртеся професіоналу і повністю розслабтеся. Інколи надмірне контролювання ситуації приносить сильну напругу.

12 листопада (четвер) – порадьтеся із друзями, яку обрати стрижку. Ви будете приємно вражені їхнім баченням на свою зовнішність. А тоді зі запропонованих варіантів оберіть, той, який вам найбільше підходить по духу.

13 листопада (п’ятниця) – енергетика дня не допоможе вам отримати позитивні зміни від стрижки. Сьогодні можна виділити час на доглядові процедури.

14 листопада (субота) – зробіть чубчик, щоб залишатися у тренді і привабити увагу протилежної статі.

15 листопада (неділя) – фаза місяця не є сприятливою для коротких стрижок і кардинальних змін. Перенесіть візит у салон краси.

16 листопада (понеділок) – стрижка у цей день допоможе відновити стан волосся та сприятиме його росту.

17 листопада (вівторок) – уникайте будь-яких маніпуляцій з волоссям. Існує великий ризик його пошкодити.

18 листопада (середа) – не слід скептично ставитися до рекомендацій близьких людей щодо вашої зачіски. Проте перед стрижкою опирайтеся лише на індивідуальні потреби. 18 листопада сміливо йдіть до перукаря і ставайте кращими.

19 листопада (четвер) – нейтральний день для зміни зачіски. Вони вам не нашкодять, але й особливої користі не принесуть.

20 листопада (п’ятниця) – маніпуляції з волоссям у невідповідний день можуть призвести до неприємностей.



Місячний календар стрижок на листопад / Фото Unsplash

21 листопада (субота) – присвятіть свої сили оздоровленню волосся. Восени воно вимагає додаткового догляду.

22 листопада (неділя) – стрижіться і ще раз стрижіться. Таким чином у житі настане злагода, стабілізується стан на роботі та відновиться сильна енергія.

23 листопада (понеділок) – сьогодні астрологи рекомендують трішки вкоротити чубчик чи кінці волосся.

24 листопада (вівторок) – кардинальні зміни принесуть погане самопочуття та слабість на весь день

25 листопада (середа) – не ризикуйте, якщо сумніваєтеся. Аби стрижка вийшла вдалою, потрібно бути впевненою у своєму рішенні.

26 листопада (четвер) – вкорочення волосся допоможе вам відчути себе впевненішою.

27 листопада (п’ятниця) – дата нейтральна для стрижки. Проте, ймовірно, що волосся відростатиме повільно.

28 листопада (субота) – пострижіться сьогодні і будете задоволені своєю укладкою ще довго. Адже локони будуть блискучими, матимуть здоровий вигляд та легко формуватимуться у будь-яку зачіску.

29 листопада (неділя) – працюйте над вдосконаленням своєї зовнішності, але маніпуляції з волоссям краще зробити в інший день.

30 листопада (понеділок) – експерти кажуть, що сьогодні сприятливий день для кардинально різних стрижок.