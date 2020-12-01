Стрижка волосся у певний день місяця може вплинути як позитивно на ваше життя, так і потягнути за собою різні негаразди. Щоб зміна іміджу допомагала вам привабити сильну енергетику здоров'я, грошей і злагоди, варто прислухатися до порад астрологів, які визначають сприятливі і несприятливі дні для стрижки за допомогою фази Місяця.

Початок зими – ідеальний період, щоб оновити імідж за допомогою стильної стрижки. Проте важливо це зробити у сприятливий день. За допомогою місячного календаря з корисними порадами можна вплинути на перебіг подій у своєму житті.

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За місячним календарем на грудень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 14 грудня 2020 року.

Повний Місяць – 1 грудня 2020 року.

Зростаючий Місяць – з 15 по 29 грудня 2020 року

Спадаючий місяць – з 2 по 13 грудня та 31 грудня 2020 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:

1 грудня (вівторок) – нейтральний день для зміни довжини волосся. Стрижка не призведе до значних змін у житті.

2 грудня (середа) – сьогодні варто виділити час на процедури для оздоровлення волосся. Домашні живильні маски або салонний догляд допоможуть вашим локонам зберігати розкішний вигляд протягом всього місяця.

3 грудня (четвер) – дата сприятлива для мінімального вкорочення довжини волосся. Якщо прагнете позбутися посічених кінців, то сміливо записуйтеся до перукаря.

4 грудня (п'ятниця) – ідеальна дата для hair-експериментів. Стрижка допоможе вам привабити енергетику благополуччя та злагоди в сім'ї.

5 грудня (субота) – зверніть увагу на короткі стрижки. Подовжена піксі або боб-каре кардинально оновлять ваш імідж, додадуть образу трендового вигляду та спровокують безліч компліментів від оточуючих щодо вашої зовнішності.

6 грудня (неділя) – будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до неприємностей в особистому житті.

7 грудня (понеділок) – якщо вам потрібно зміцнити стосунки зі своїм партнером, то стильна стрижка лише цьому посприяє.

8 грудня (вівторок) – присвятіть цей день волоссю. Почніть зі стрижки, а завершіть живильними б1юті-процедурами для краси та блиску своєї шевелюри.

9 грудня (середа) – астрологи рекомендують відмінити запис до перукаря. Адже опісля стрижки волосся буде неслухняним.

10 грудня (четвер) – спробуйте зробити модний чубчик. Згодом вам буде легко його вкладати.



Коли стригти волосся в грудні 2020 / Фото Unsplash

11 грудня (п'ятниця) – відмовтеся від кардинальної зміни довжини волосся. Стрижка призведе до негараздів зі здоров’ям.

12 грудня (субота) – ретельно підійдіть до вибору перукаря. Нехай експерт допоможе вам визначитися зі стилем стрижки.

13 грудня (неділя) – волосся стригти сьогодні не можна. А от фарбування чи оздоровчі процедури лише позитивно вплинуть на стан ваших локонів.

14 грудня (понеділок) – спробуйте щось нетипове для себе. Якщо ви завжди були прихильницею довгого волосся, то каре – саме те, що вам зараз потрібно, аби відчувати себе впевнено.

15 грудня (вівторок) – якщо постригти волосся сьогодні, то воно відростатиме дуже швидко, але пасма будуть слухняно формуватися в зачіску.

16 грудня (середа) – щоб відновити сили та отримати натхнення для нових звершень, зробіть експериментальну стрижку.

17 грудня (четвер) – якомога коротше. Трендові стрижки не лише підкреслять ваш стиль, а й сприятимуть новим знайомствам.

18 грудня (п'ятниця) – сьогодні можна незначним чином вкоротити волосся та чубчик, щоб підтримувати його в доглянутому стані.

19 грудня (субота) – енергетика дня магічна. Стрижка не зможе вплинути на перебіг подій у вашому житті, але плетіння та інші зачіски сьогодні додадуть образу особливої чарівності.

20 грудня (неділя) – день сприятливий для маніпуляцій з волоссям. Вони допоможуть привабити життєву та сексуальну енергетику.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся / Фото Unsplash

21 (понеділок) – здивуйте самі себе. Довіртеся майстру і змініть імідж.

22 (вівторок) – ідея вкоротити волосся обернеться негараздами на роботі та непорозумінням з начальством.

23 (середа) – не варто сумніватися. Стрижка або фарбування спровокують цілу низку приємних подій, які так необхідні вам на даному етапі.

24 (четвер) – вдосконалюйтеся. Якщо ви вирішили працювати над собою, то похід у перукарню стане ідеальним початком на цьому нелегкому шляху.

25 (п'ятниця) – якщо пострижетеся сьогодні, то проблем з волоссям не уникнути. Воно відростатиме повільно, буде неслухняним, а також може навіть випадати.

26 (субота) – для тих, кого турбує ламкість та випадіння волосся, стрижка в цю дату стане рятівним кругом.

27 (неділя) – зміни у зовнішньому вигляді призведуть до відновлення сильної життєвої енергія та допоможуть стабілізувати стосунки в сім'ї.

28 (понеділок) – сьогодні стригтися не можна. Астрологи запевняють, що енергетика дня важка, а порушення будь-якої стабільності у житті матиме негативні наслідки.

29 (вівторок) – день нейтральний для стрижки.

30 (середа) – можна трішки вкоротити довжину, але зі серйознішими експериментами потрібно бути обережними.

31 (четвер) – у цей день потрібно наважитися на ті зміни, на які давно бракувало сміливості. Навіть на екстремальну стрижку.