Коли можна стригти волосся: місячний календар стрижок на червень 2020
День, коли ви наважитеся обрізати волосся, може значно вплинути на майбутнє вашої зачіски. Навіть незначну зміну у своїй зовнішності слід робити, відштовхуючись від фази місяця та порад астрологів. Між ними існує тісний зв'язок. Аби уникнути випадіння, ламкості волосся та посічених кінців – дізнайтеся, коли варто стригти волосся або краще записатися до перукаря в інший день.
Якщо прислуховуватися до рекомендацій астрологів та гороскопів для вас не є чимось новим, то ви повинні знати, що кардинально змінювати свою зовнішність варто лише у сприятливий для цього час. Можна полегшити своє життя, дізнавшись коли і що саме рекомендовано робити з волоссям.
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За місячним календарем на червень 2020 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
Новолуння – 21 червня о 9 годині 42 хвилини.
Повний місяць – 5 червня о 22 годині 13 хвилин.
Зростаючий місяць з 21 по 28 червня 2020.
Спадаючий місяць з 5 по 13 червня та 13-21 червня 2020.
З урахуванням особливостей впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся в цьому місяці:
1 червня (понеділок) – стрижка боб є не лише трендом цього літа, але й її варто зробити у перший же його день.
2 червня (вівторок) – якщо сьогодні ви обріжете посічені кінчики, то волосся буде виглядати доглянутим і слухняним до наступної стрижки. Проте від прощання з великою довжиною слід відмовитися. Заплануйте це на іншу дату.
3 червня (середа) – дата наповнена сильною енергією, якщо хочете мати красиве волосся, то потрібно цього дня добре про нього подбати: зробіть маску, проскрабуйте шкіру голови, вимийте волосся із використанням шампуню та кондиціонеру. Але стригти не варто.
Коли можна стригтися у червні / Фото Unsplash
4 червня (четвер) – втілюйте найпотаємніші бажання. 4 червня можете дозволити собі робити те із зачіскою, чого давно хотіли, але боялись рекції оточуючих.
5 червня (п’ятниця) – у повню краще подумати над стрижкою, якої б вам хотілося, аніж робити її.
6 червня (субота) – якщо підрізати волосся у цей день, то весь місяць у вас не виникатиме жодних проблем з укладкою. Пасма не будуть пухнастими, не вибиватимуться із зачіски, а тішитимуть вас незвичною слухняністю.
7 червня (неділя) – невдалий день, щоб робити кардинальні зміни у своїй зовнішності. Краще надайте більше уваги догляду за волоссям.
8 червня (понеділок) – сьогодні можна наважитися і самостійно підрізати кінчики свого волосся. Це набагато простіше, ніж вам може здатися на перший погляд.
9 червня (вівторок) – стрижіться, стрижіться і ще раз стрижіться. Щоб ви собі не обрали, фаза місяця вдало відобразиться на вашому волоссі.
10 червня (середа) – яку б стрижку ви не зробили цього дня, компліментів вас чекатиме багато.
11 червня (четвер) – якщо ви хочете зберегти хороший стан свого волосся, то в цей день краще його не чіпати.
12 червня (п’ятниця) – рекомендується стригтись володаркам сухого та посіченого волосся. Спадаючий місяць посприяє оздоровленню вашої шевелюри.
13 червня (субота) – зверніть увагу на гривку. Якщо вона вам давно припала до душі, але існувало багато сумнівів, то це саме час, щоб їх відкинути. Наважтеся. Вам дуже личитиме.
14 червня (неділя) – можете пофарбувати волосся. Але стригти не потрібно.
15 червня (понеділок) – почніть новий тиждень із оновленої зачіски. Втілюйте навіть найбільш екстремальні бажання. Хотіли довге волосся перетворити на піксі стрижку – всі дороги відкриті.
Які дні будуть сприятливими для стрижки / Фото Pexels
16 червня (вівторок) – день несприятливий для змін. Експерименти з волоссям можуть мати негативні наслідки.
17 червня (середа) – сьогодні можна підрізати волосся по мінімуму. Нехай це будуть кінчики або пасма, які обрамляють обличчя. Разом із такими невеликими змінами у ваш дім прийде затишок та благополуччя.
18 червня (четвер) – дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Новий образ стане причиною уваги з боку протилежної статі.
19 червня (п’ятниця) – стрижка у цей день сприятиме успіху на роботі та просуванню по кар’єрній ланці.
20 червня (субота) – якщо ви давно в пошуку душевної рівноваги, то вкорочення шевелюри у цей день нарешті вам її подарує. Вибирайте салонну стрижку.
21 червня (неділя) – не змінюйте нічого, аби уникнути негараздів в особистому житті.
22 червня (понеділок) – підійдіть відповідально до вибору стрижки. Сьогодні не варто робити імпульсивних рішень. Постарайтеся визначитись самостійно, що вам подобається, а не слухати порад близьких та рідних.
23 червня (вівторок) – відвідайте перукаря та змініть свій імідж: пострижіться та пофарбуйтеся. Це піде на користь вашому внутрішньому сприйняттю себе.
24 червня (середа) – стрижка, зроблена у цей день, щоразу подобатиметься вам все більше. Щоб відчувати себе впевненіше, не вагайтеся.
25 червня (четвер) – раптова втрата великої довжини волосся спричинить стрес у вашому організмі. Перенесіть візит до перукаря на інший день.
В який день потрібно стригтися, щоб бути щасливою / Фото Pexels
26 червня (п’ятниця) – відійдіть від стандартів та зробіть незвичну для себе стрижку. Ви здивуєтеся, як вона позитивно вплине на перебіг подій у вашому житті.
27 червня (субота) – можна зробити гривку, але загальної довжики краще не чіпати.
28 червня (неділя) – у першій половині дня неблагополучно робити будь-які дії з волоссям. Після обіду можете лише змінити його відтінок, стригти не рекомендуємо.
29 червня (понеділок) – у вас ще є шанс стрибнути в останній вагон сприятливих днів для стрижки у червня. Зміни у вашому волоссі підуть на користь на лише вам, а й піднімуть настрій у всіх оточуючих. Ви випромінюватимете енергію краси та натхнення.
30 червня (вівторок) – не робіть вагомих змін у своїй зовнішності. Чекайте сприятливих днів для стрижки у наступному місяці.