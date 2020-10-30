Маріон Котійяр – 45-річна французька акторка театру та кіно. Зірка стала головною героїнею нового рекламного кампейну легендарного аромату Chanel N°5. Вона заспівала та станцювала на Місяці у ролику, створеному у форматі мініфільму.

Chanel продовжує створювати історію культового аромату Chanel N°5. У мережі з’явилися чарівні кадри нового рекламного ролику з участю популярної акторки Маріон Котійяр, повідомляє "Новое время".

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Нова реклама Chanel N°5

Парфуми Chanel N°5 ще у 1921 році створив Ернест Бо для Коко Шанель. Протягом століття вони не втратили своєї популярності. Для цього представники бренду регулярно створюють нові оригінальні рекламні кампейни. Цього разу французький будинок моди Chanel здивував шанувальників міні фільмом, головна роль у якому дісталася володарці "Оскару", французькій актрисі Маріон Котійяр.

Режисером мініфільму став Юхан Ренка, який також був режисером популярних серіалів "Чорнобиль" та "Пуститися берега". За сценарієм рекламного кампейну спочатку Маріон Котіяр зустрілася з головним парфумером дому Олів’є Польжем і потрапила в лабораторію по створенню ароматів Chanel, згодом жінка розповіла історію про свої перші парфуми.

У наступному відео Маріон позує з флаконом парфумів Chanel N°5 на тлі Місяця, а потім танцює зі солістом Паризької Національної опери Жеремі Белінгаром під хід співачки Лорд Team, який виконує сама актриса. За хореографію героїв відповідав Райан Геффінгтон, який працював над постановкою музичних відеокліпів We Exist від Arcade Fire і Chandelier співачки Sia.

Маріон Котіяр зачарувала глядачів елегантним образом у ролику: сукня з позолотою, паєтками та мереживом. Французька модельєрка Віржіні Віар вибрала таке вбрання, бо саме воно передає дух стилю знаменитої кутюр’є Коко Шанель.

Додамо, що раніше обличчям аромату Chanel N°5 були такі знаменитості, як Жизель Бундхен, Ніколь Кідман, Одрі Тоту і Лілі-Роуз Депп. Тепер Маріон Котіяр приєдналася до цього зіркового складу амбасадорів.