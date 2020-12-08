Ідей макіяжу для Нового року багато не буває. Щоб ваш святковий образ був довершеним і неповторним, потрібно доповнити його не лише красивим, але й модним мейк-апом. Тому варто дізнатися про якомога більше б’юті-трендів, щоб застосувати їх в потрібний вечір.

Новорічний макіяж повинен бути особливим. З нагоди Нового року дозвольте собі бути більш яскравою та "блискучою", ніж зазвичай. Grazia запитав у б’юті-блогерки Лялі Фрутті про тренди, які можуть допомогти вам створити модний і неймовірний макіяж.

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7 яскравих трендів для новорічного макіяжу

Soap Brows або "мильні брови"

Одним із головних б’юті-трендів 2020, який не втратить свою актуальність у наступному році, є пухнасті та зачесані вгору брови. Щоб досягти такого ефекту, вам потрібно розчесати брови по лінії їхнього росту, легенько направляючи волосини вгору. Важливо при цьому зберегти рівний контур брів та їхній природний вигин. Ділянки, на яких просвічується шкіра, замалюйте олівцем або тінями для брів. Не забудьте зафіксувати результат спеціальним милом або гелем.

Стрілки

Це класика, яка не виходить з моди, але вдосконалюється. Стрілками можна доповнити будь-який варіант макіяжу. Експериментуйте з їхнім кольором і формою. Яскравими і графічними стрілками в мейк-апі ви зробите акцент на губах.

Макіяж в стилі "Ейфорія"

Одним із факторів у молодіжному серіалі "Ейфорія", який привабив увагу глядачів, був екстравагантний макіяж головних героїв. Тренд на гліттер на обличчі у будь-якому місці буде популярним і в 2021 році. Таким чином ви можете приховати темні круги під очима та додати образу особливого стилю. Користуйтеся тінями різного кольору, доповнюйте макіяж стразами та іншими декоративними б’юті-елементами.

Пастель

Вдалим варіантом макіяжу на Новий рік можуть стати чіткі стрілки на очах, намальовані наче різнокольоровою крейдою. Нехай ваші повіки стануть тлом для фантазії: робіть різні візерунки пастельними тінями, міксуйте різні відтінки, додавайте блискіток.

Ефект легкої димки

У новорічну ніч відмовтеся від "важкого" smoky eyes. Макіяж повинен утворювати ілюзію невагомості, напівпрозорої вуалі. Для мейк-апу очей з ефектом легкої димки використовуйте тіні сірого, блакитного чи бузковий кольори.

Мономакіяж

Трендовим у новому році залишиться макіяж, виконаний за допомогою одного косметичного продукту чи в одній кольоровій гамі. Схожу тенденцію у 2020 можна було помітити на багатьох модних показах.

Кольорові вії

Фарбувати вії винятково чорною тушшю вже застарілий прийом у макіяжі. Тепер в моді яскраві вії. Окрім коричневої чи синьої туші, для мейк-апу на Новий рік можете обрати більш екстравагантний відтінок. Наприклад: рожевий, зелений, золотий.