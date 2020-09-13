Прищі на обличчі можуть з’являтись періодично, ставати хронічними або бути ознакою певного захворювання. Щоб позбутися наслідків – необхідно знайти першопричину. У цьому пошуку найважливіше навчитися відрізняти правдиву інформацію від міфів, які часто сприймають за чисту монету.

Дерматологиня Сандра Лі знає про прищі все і навіть більше, вона створила власний косметичний бренд засобів по догляду за шкірою. Дерматологиня поділилась міфами про прищі із PopSugar.

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Міфи про прищі

Наявність прищів – обов’язково "брудна шкіра"

Сандра Лі каже, що прищі не є вашою провиною. І тут не справа в зайвому шматочку піци перед сном чи незміненій наволочці подушки. Недоліки на шкірі обличчя не виникають внаслідок внутрішнього чи зовнішнього забруднення. Лікарка переконує, що тут вся справа в гормонах та генетиці. Якщо у жінки є гормональний збій, то організм виробляє більше жирів, які шукають вихід назовні і виходять через шкірний покрив. Наприклад, це буває під час вагітності чи овуляції, коли гормони збиваються через природні причини.

Вугрі можна вилікувати, видавлюючи їх самостійно

Знадобиться велика сила волі, щоб втриматися від спокуси вичавити некрасиве "утворення" на обличчі, яке псує увесь зовнішній вигляд. Позбутися вугрів самостійно насправді важче, ніж здається на перший погляд. А якщо зробити це неправильно, то можна створити ще більше проблем, ніж було до того. Зокрема появі комедонів легко запобігти, якщо дотримуватися правил щоденного догляду за шкірою.



Надмірне очищення шкіри сприяє появі прищів / Фото Pexels

Чим більше мити, тим буде краще

Важливо щоденно робити процедуру ОТЗ, тобто очищення, тонування та зволоження. Але попри це, відчувати міру у використанні спеціальних засобів. Надмірне очищення шкіри також може викликати різноманітні висипи на обличчі.

Ви можете зменшити пори

Санда Лі запевняє, що назавжди змінити розмір пор ви не зможете, як би не намагалися. Вони здатні до природнього розширення внаслідок старіння шкіри та втрати еластичності. Проте ви можете сповільнити цей процес, якщо визначите, який продукт закупорює та розширює ваші пори. Будьте обережні із косметичними засобами, які призначені для звуження пор, бо зазвичай вони дорого коштують, але є малоефективними.

Інші міфи про прищі

Статеве життя допомагає зменшити кількість акне

Ні, ваша статева активність і кількість прищів не пов'язані.

При акне та прищах не можна користуватися тональним або маскувальними засобами

Можна, але спеціальними засобами, які розраховані на цю проблему.

Якщо у вас є акне, потрібно лікувати шлунок

Їжа та її якість впливає на стан шкіри. Але основна причина появи акне зовсім не в хелікобактеріях, гастриті чи дисбактеріозі.

Куріння провокує появу прищів

Куріння змінює колір шкіри, сповільнює загоєння, але не впливає кількість прищів.