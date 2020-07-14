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Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
3 липня , 17:04 Toffee nails: трендовий манікюр, який потрібно зробити влітку 2020
Лідія Цюпера
Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
16 червня , 18:43 Чи може саліцилова кислота та бензоїл пероксид вилікувати прищі: відповідь дерматологів
Лідія Цюпера
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Чи тестували вашу косметику на тваринах: покрокова інструкція, як це дізнатися
21:14, 13 липня Чи тестували вашу косметику на тваринах: покрокова інструкція, як це дізнатися
Як заощаджувати на косметиці: бюджетні варіанти, які можна не боятися придбати
19:39, 13 липня Як заощаджувати на косметиці: бюджетні варіанти, які можна не боятися придбати
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Як пахне Леді Гага або новий аромат Valentino
18:47, 13 липня Як пахне Леді Гага або новий аромат Valentino
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