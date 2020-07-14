Кучеряві красуні завжди в пошуку ідеального догляду за своїми локонами. Аби вони виглядали здоровими та сяючими, варто дізнатися про корисні поради та рекомендації для цього.

Догляд за кучерявим волоссям дещо відрізняється від звичайного. Процедуру слід проводити за допомогою спеціальної техніки та продуктів, інформацією про які поділилася експертка з кучерів Ешлі для Luxy Hair.

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Не користуйтеся шампунем. Кучеряве волосся схильне до сухості, тому важливо не надто часто мити його шампунем, який цьому ще більше сприяє. Шампунь відкриває волосяну кутикулу та позбавляє волосини натуральних олій, які їх зволожують. Не зловживайте із миттям волосся шампунем.

Кучеряве волосся схильне до сухості, тому важливо не надто часто мити його шампунем, який цьому ще більше сприяє. Шампунь відкриває волосяну кутикулу та позбавляє волосини натуральних олій, які їх зволожують. Не зловживайте із миттям волосся шампунем. Очищуйте шкіру голови. Це потрібно робити за допомогою шампуню. Аби менша кількість продукту потрапляла на загальну довжину волосся. Втирайте шампунь пальцями рук у шкіру голови та корені волосин, щоб очистити їх від накопичень зайвих олій, бруду та пилу.



Особливості кучерявого волосся / Фото Unsplash

Уникайте спиртів та сульфатів. Важливо для догляду використовувати засоби, які спеціально призначені для кучерявого волосся. Проте навіть вони можуть містити сульфати та спирт, які сушать волосяний покрив. Тому намагайтеся користуватися доглядовою продукцією, у складі якої їх немає.

Важливо для догляду використовувати засоби, які спеціально призначені для кучерявого волосся. Проте навіть вони можуть містити сульфати та спирт, які сушать волосяний покрив. Тому намагайтеся користуватися доглядовою продукцією, у складі якої їх немає. Витирайте волосся бавовняним рушником. Робіть це акуратно. Важливо не протирати кучеряве волосся рушником із жорсткої тканини, аби не пошкодити кутикулу.

Робіть це акуратно. Важливо не протирати кучеряве волосся рушником із жорсткої тканини, аби не пошкодити кутикулу. Не розчісуйте кучеряве волосся. Єдиний інструмент, який можна використовувати для розчісування кучерявого волосся, це гребінець із широкими зубцями. Робити таку процедуру слід перед миттям голови. Ніколи не розчісуйте вологого волосся, бо тоді воно найбільш сприятливе до ламкості.

Єдиний інструмент, який можна використовувати для розчісування кучерявого волосся, це гребінець із широкими зубцями. Робити таку процедуру слід перед миттям голови. Ніколи не розчісуйте вологого волосся, бо тоді воно найбільш сприятливе до ламкості. Мінімізуйте використання лаку та мусу для волосся. Ці продукти містять найбільше спирту та роблять ваші локони сухими і ламкими.



Що робити з кучерявим волоссям / Фото Unsplash