Медитація – це корисна звичка, яку потрібно виробляти протягом тривалого часу. Вона допомагає людям почути власний розум, стати більш миролюбними, менше піддаватися стресу та відчувати себе впевненіше. Адже наша зовнішня краса є віддзеркаленням внутрішнього стану. Коли ви будете в гармонії із собою, то і власне відображення у дзеркалі почнете любити більше.

Багатьом процес медитації може виглядати елементарним, але після першої спроби ви зрозумієте, що не все так легко, як здається на перший погляд. Тому варто починати із маленьких кроків та не опускати руки, коли щось не вдаватиметься. Аби почати правильно медитувати, прислухайтеся до порад Zen Habits. Варто дізнатися: Що таке йога: як впливає на красу та гнучкість тіла Практичні поради, як медитувати початківцям Почніть із малого. Посидьте спочатку по 2 хвилини в день. Продовжуйте медитувати з такою тривалістю тиждень. Якщо все піде добре, то збільшуйте час медитації ще на 2 хвилини. Але без фанатизму, щоб вкінці другого місяця ви вже змогли медитувати протягом 10 хвилин.

Посидьте спочатку по 2 хвилини в день. Продовжуйте медитувати з такою тривалістю тиждень. Якщо все піде добре, то збільшуйте час медитації ще на 2 хвилини. Але без фанатизму, щоб вкінці другого місяця ви вже змогли медитувати протягом 10 хвилин. Зробіть це ранковою рутиною. Найкраще медитувати зранку, аби позитивно налаштувати себе на весь день. Поставте у своєму телефоні нагадування із позначкою "час медитувати". Таким чином буде легше виробити звичку.

Найкраще медитувати зранку, аби позитивно налаштувати себе на весь день. Поставте у своєму телефоні нагадування із позначкою "час медитувати". Таким чином буде легше виробити звичку. Менше думайте, більше робіть. Не зациклюйтеся на тому, де та як сісти. Це не має такого великого значення. Спробуйте почати із сидіння на стільці або на своєму дивані у зручній позі. Також можете розташуватися на своєму ліжку або на підлозі, схрестивши ноги. Головне, щоб у цьому місці було тихо та комфортно.

Не зациклюйтеся на тому, де та як сісти. Це не має такого великого значення. Спробуйте почати із сидіння на стільці або на своєму дивані у зручній позі. Також можете розташуватися на своєму ліжку або на підлозі, схрестивши ноги. Головне, щоб у цьому місці було тихо та комфортно. Відстежуйте свій стан. Важливо, аби ви прислухалися до того , як почувається ваше тіло, як реагує ваш розум, які виникають емоції під час медитації. Якщо існують певні фактори, які вас турбують, то варто їх позбутися.

Групова медитація / Фото Unsplash Найважливіше – дихання. Коли ви зручно вмостилися, то сконцентруйте увагу на своєму диханні. Ви повинні відслідкувати свій подих від носа до легень. Спробуйте порахувати: "один", коли вдихаєте, "два", коли видихаєте. І так до 10, а потім знову поверніться до одиниці.

Коли ви зручно вмостилися, то сконцентруйте увагу на своєму диханні. Ви повинні відслідкувати свій подих від носа до легень. Спробуйте порахувати: "один", коли вдихаєте, "два", коли видихаєте. І так до 10, а потім знову поверніться до одиниці. Поверніться, коли заблукаєте. В тому, що у вашій голові з’являтимуться різноманітні думки під час медитації, немає нічого дивного. Так буває у початківців. У цей момент головне не розчаруватися. Натомість просто посміхніться, умовно поверніться до своєї свідомості та знову сфокусуйтеся на диханні. Повністю позбутися думок – неможливо. І це теж нормально, бо наш мозок є своєрідною фабрикою мислення.

В тому, що у вашій голові з’являтимуться різноманітні думки під час медитації, немає нічого дивного. Так буває у початківців. У цей момент головне не розчаруватися. Натомість просто посміхніться, умовно поверніться до своєї свідомості та знову сфокусуйтеся на диханні. Повністю позбутися думок – неможливо. І це теж нормально, бо наш мозок є своєрідною фабрикою мислення. Залиште нерви осторонь. Навіть, коли ваш розум поводитиме себе неслухняно, а потік думок не припинятиметься, то нехай вас це не дратує. Доброзичливо ставтеся до своїх думок та емоцій. Сприймайте їх, як частинку себе.

Навіть, коли ваш розум поводитиме себе неслухняно, а потік думок не припинятиметься, то нехай вас це не дратує. Доброзичливо ставтеся до своїх думок та емоцій. Сприймайте їх, як частинку себе. Не переживайте про техніку виконання. Інколи вам здаватиметься, що ви все робите неправильно. Проте не слід через це хвилюватися. Немає ідеального алгоритму для медитування. Просто насолоджуйтеся тим, що робите.

Як правильно медитувати / Фото Unsplash Скануйте своє тіло. Після того, як ви оволодієте технікою правильного дихання, то спробуйте схожим методом акцентувати увагу на одній із частин свого тіла. Почніть зі стоп ніг, повільно рухайтеся до колін, живота, грудей та голови. У цей момент намагайтеся відчути, як себе почуває кожна ділянка вашого тіла.

Після того, як ви оволодієте технікою правильного дихання, то спробуйте схожим методом акцентувати увагу на одній із частин свого тіла. Почніть зі стоп ніг, повільно рухайтеся до колін, живота, грудей та голови. У цей момент намагайтеся відчути, як себе почуває кожна ділянка вашого тіла. Що робити з очима? Для початку можете заплющити їх. Це допоможе краще абстрагуватися від зовнішнього середовища. Але, якщо вам зручніше бачити, що робиться навколо, то залишайте очі відкритими.

Для початку можете заплющити їх. Це допоможе краще абстрагуватися від зовнішнього середовища. Але, якщо вам зручніше бачити, що робиться навколо, то залишайте очі відкритими. Знайомтеся із собою. Суть даної практики полягає у тому, щоб розкривати свою підсвідомість із невідомих сторін. За допомогою медитації намагайтеся сприймати себе такою чи таким, як ви є. Подружіться зі собою і даруйте собі любов.