Із кожним новим сезоном приходять нові тенденції в індустрії краси, а деякі повертаються із минулого вдосконаленими. Восени 2020 в моді будуть елегантність у зачісці, натуральність у макіяжі та самовираження за допомогою яскравих кольорів.

Аби вдало підкреслити вашу красу, макіяж та зачіска повинні бути трендовими. Vogue назвав 3 модні б’юті-тенденції, які вам знадобляться вже восени.

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Б’юті-тренди осені 2020

Глибокий боковий проділ

Hair-експерти розповіли, що у моді залишається волосся, яке акуратно зачесали та зібрали у хвіст або пучок. Аби додати зачісці елегантності варто робити чіткий боковий проділ.

Матова шкіра

Тренд повернувся із 90-х та 2000-х. Вам знову доведеться хайлайтер замінити на пудру. Цього сезону ефект матовості на шкірі буде в тренді. Аби його досягти, варто не лише користуватися тональними основами, а й ретельно доглядати за шкірою.

Вибух кольорів

В осінні будні можна буде додати фарб за допомогою яскравих акцентів як у макіяжі, так і у волоссі. Робіть неонові стрілки, фарбуйте губи насиченим кольором помади чи прикрашайте волосся пасмами незвичного відтінку.