Coty – це материнська компанія косметичного бренду Kylie Cosmetics, засновницею якого є американська мільярдерка Кайлі Дженнер. Акціонери звинувачують Coty в обмані та участі у шахрайській схемі, тому подали на неї в суд. Проте у Кайлі інша думка.

Акціонери компанії Coty склали колективний позов у федеральний суд Нью-Йорку. InStyle розповів детальніше, чому звинувачують компанію.

Вас може зацікавити: Із сьогодення в 90-ті: Revolution Beauty запустив лінійку косметики у стилі серіалу "Друзі"

Б’юті-бренд Kylie Cosmetics у складній ситуації. Згідно із Законом про моду Coty належить 51% акцій Kylie Cosmetics. Тепер акціонери звинувачують материнську компанію у "завищенні" вартості косметичного бренду та обмані акціонерів.

4 вересня акціонер Крістал Гаррет-Еванс подав у федеральний суд Нью-Йорку колективний позов, у якому зазначено, що Coty брала участь у "шахрайській схемі та процесі ведення бізнесу, який здійснював обман покупців акцій Coty шляхом розповсюдження суттєво неправдивих та / або оманливих заяв та / або приховування суттєвих несприятливих фактів про бізнес, діяльність та перспективи Coty".

Зокрема, у позові стверджується, що Coty неправильно оцінила вартість брендів P&G Specialty Beauty Business та Kylie Cosmetics та змушує людей "переплачувати" за придбання акцій.

У позовній заяві також цитується стаття Forbes із травневого випуску видання 2020 року, в якій зазначено, що Кайлі Дженнер "завищувала розмір та успіх свого бізнесу. Роками". Після цієї публікації, за словами позивача, ціни на акції Coty впали на 0, 56 доларів США, тобто більше ніж на 13%.

На звинувачення у свій бік Кайлі Дженнер дала відповідь у своєму офіційному акаунті у соцмережі Twitter. Вона написала, що вважала сайт, маючи на увазі Forbes, авторитетним, але все, що бачить на даний момент – це низка неточних тверджень та недоведених припущень.

Я ніколи не просила жодного звання і не намагалася збрехати,

– написала Кайлі.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Нагадаємо, що у травні цього року Forbes провели розслідування та опублікували матеріал, у якому стверджувалось, що Кайлі Дженнер більше не мільярдерка. Хоча близько року тому журнал дав зірці звання "наймолодшої мільярдерки усіх часів".

"Більш реалістичний облік її особистого статку становить трохи менше 900 мільйонів доларів", – повідомило видання, стверджуючи, що цифрами, які представила команда Дженнер, маніпулювали роками, а її бухгалтер складав неточні податкові декларації.