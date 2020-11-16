Дрібні висипання на обличчі, спричинені гормональними змінами, поганим обміном речовин, неякісною косметикою чи погодними умовами, можна прибрати за допомогою ефективної домашньої маски. Перевага косметичних засобів, приготованих своїми руками, у натуральному складі. Адже інгредієнти ви обираєте самостійно

Якщо висипання на вашому обличчі мають хронічний характер, то вам варто звернутися до дерматолога, і поєднувати професійні процедури із домашнім доглядом. Harper's Bazaar поділився 3 рецептами масок для проблемної шкіри.

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Домашні маски проти висипання

Маска зі зеленої глини

Такий рецепт підійде для проблемної шкіри та допоможе очистити її, прибрати залишки шкірного сала, бруду і токсинів. Зелену глину вважають природним антисептиком. Інгредієнт сприяє тонізуванню, живленню шкіри, нормальному обміну речовин. Щоб приготувати корисну суміш, вам знадобиться суха глина та вода. Змішуйте компоненти, допоки вони не матимуть консистенції сметани. Нанесіть маску на 20 хвилин, а потім вмийте обличчя прохолодною водою.

Маска з огірків

Засіб є дієвим у боротьбі проти чорних цяток. Зокрема, він чудово тонізує шкірний покрив. Маску приготувати доволі просто: натріть четвертину огірка на дрібній терці, додайте кілька крапель мигдалевої олії та перемішайте інгредієнти. Отриману суміш нанесіть на обличчя, і залиште на 20 хвилин. Опісля змийте залишки прохолодною водою. Якщо процідити поєднання тертого огірка та олії, то ви отримаєте лосьйон, яким можна користуватися зранку та ввечері замість тоніка.

Вівсяна маска-скраб

Ефективний рецепт маски для очищення пор. Вам потрібно поєднати вівсянку та гарячу воду. Перемішуйте інгредієнти, допоки не отримаєте консистенцію подібну до каші. Для приготування маски рекомендовано використовувати вівсяні пластівці дрібного помелу. Адже великі та жорсткі частинки можуть негативно вплинути на стан шкіри: спровокувати мікропошкодження та порушити цілісність захисного бар’єру. Якщо на вашому обличчі рани чи активне запалення, то скраб краще не використовувати, аби не викликати інфекцію.