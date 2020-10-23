Випадіння волосся восени є поширеною проблемою серед жінок. Тому варто його зміцнити за допомогою додаткового догляду. Для цього можна приготувати зміцнюючу маску з коньяком в домашніх умовах.

Перепади температур та вітер негативно впливають на стан волосся. Але можна зміцнити вашу шевелюру за допомогою маски з коньяком проти випадіння волосся. Новий канал поділився рецептом.

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Як зміцнити волосся

Маска з коньяком проти випадіння волосся

Що вам знадобиться?

1 столова ложка коньяку;

1 столова ложка олії (підійде будь-яка);

1 жовток.

Візьміть глибоку ємність та змішайте у ній всі інгредієнти, допоки не утвориться однорідна маса. Скористайтеся спеціальною щіточкою або пальцями, щоб рівномірно розподілити отриману суміш по волоссю від коренів біля шкіри голови до кінців. Наносячи маску, масажуйте голову для стимулювання кровообігу.

Тепер обгорніть волосся поліетиленовою плівкою або одягніть спеціальну шапочку для душу. А також покрийте голову м’яким рушником чи шарфом. Таким чином тепло допоможе створити ефективніший результат від маски.



Зміцнення волосся в домашніх умовах / Фото Unsplash

Залишки продуктів з волосся змийте через 30 хвилин. Використовуйте під час миття теплу воду та шампунь. Повторіть процедуру двічі, а потім нанесіть кондиціонер або бальзам.

Маску слід робити 2-3 рази на місяць. Результат буде помітним зовсім скоро. Кількість волосин, які випадають, поступово зменшуватиметься.