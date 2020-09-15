41-річна телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна завжди вражає своїх прихильників ідеальним станом шкіри та бездоганними макіяжем і зачіскою. Зірка вирішила поділитися таємницею, як їй вдається зберігати молодість обличчя та продемонструвала техніку омолоджувального макіяжу на відео.

Коли Маша Єфросиніна відпочивала в готелі у Львівській області Edem Resort Medical & Spa, то вирішила поділитися із підписниками на своїй інстаграм-сторінці щоденним ранковим б’юті-ритуалом, який допомагає їй зберігати молодість шкіри.

Вам буде цікаво: Глибоке очищення шкіри обличчя: домашні детокс-маски

Телеведуча продемонструвала шанувальникам своє обличчя зовсім без макіяжу. Перед омолоджувальним масажем, головним інструментом для проведення якого є ваші пальці, Маша нанесла на обличчя подвійний гель, який слугує ефективною карбокситерапією в домашніх умовах.

Що таке карбокситерапія

Це косметична процедура, яка передбачає введення під шкіру вуглекислого газу. Із його допомогою посилюється кровообіг. Також процедура передбачає насичення шкіри поживними речовинами, допомагає відновити водний баланс шкіри та активізувати синтез колагену.

Потім Маша Єфросиніна почала масажувати поетапно окремі ділянки обличчя спеціальними рухами. Фалангами пальців вона проводила від крил носа до скронь та від кінчиків рота до вилиць. Потім круговими рухами масажувала шкіру навколо очей, а згодом перейшла до підборіддя та ділянки шиї. Детальніше техніку омолоджувального масажу від Маші Єфросиніної, який стимулює циркуляцію крові, можна побачити на відео.

Після масажу обличчя телеведуча нанесла очищувальний мус, який звужує пори та покращує стан проблемної шкіри. Закінчивши доглядову процедуру, Маша Єфросініна змінила халат та рушник на лілову сукню у білий горошок та літній капелюшок молочного кольору. Також зірна створила ідеальний тон шкіри, акуратні маленькі стрілки на повіках та нафарбувала губи рожевою матовою помадою.