Для того, аби отримати здорове та красиве волосся існують різноманітні процедури, засоби для догляду, а тепер ще й інструменти. Масажери для шкіри голови є різних видів: із металевими чи гумовими зубцями, мають подовгасту або плоску ручку. Варто дізнатися, чи насправді вони є ефективними.

Дерматологи Франческа Фуско та Морган Рабач розповіли для Harper's Bazaar, що таке масажер для шкіри голови, як він працює та чи справді після масажу за допомогою цього інструменту волосся ростиме швидше. Цей спосіб може стати чудовим доповненням до вашої щоденної рутини по догляду за волосся.\

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Що таке масажер для шкіри голови

Масажером для шкіри голови називають пристрій, який її масажує. Його можна знайти у різних формах та розмірах. На ринку краси доступні навіть електричні масажери для голови, але більшість є портативними та ручними. Дерматологиня Фуско каже, що такі прилади допомагають відлущувати відмерлу шкіру, видаляти бруд та лупу, покращує постачання живильними речовинами волосяних фолікулів, активізує кровообіг, бореться зі стресом та напругою. Також вона додає, що регулярне користування таким масажером сприяє ефективнішому засвоєнню інших продуктів для догляду за волоссям.

Як користуватися масажером для шкіри голови

Як правило, ви повинні начебто розчісувати масажером волосся і ковзати ним по шкірі голови. Деякі масажери призначені для використання на вологому волоссі, але електричні потрібно застосовувати виключно для сухих локонів. Морган Рабач рекомендує масажувати голову пристроєм круговими рухами, аби отримати максимальну користь.

Обмежень для користування масажером немає. Якщо у вас лупа або псоріаз, то краще перед масажем розпарити шкіру голови, щоб відмерлі частинки було легше видалити. Також дерматологи пояснюють, що масажувати голову слід перед нанесенням сироватки чи інших продуктів на шкіру біля коренів волосся. Коли кровообіг посилений, то результат від продукту буде дієвіший. А масажер саме цьому сприяє.

Чи буде рости волосся швидше, якщо користуватися масажером для шкіри голови

Доктор Рабач однозначно відповідає, що ні. Він каже: "Немає наукових доказів, які б свідчили, що масаж сприяє пришвидшенню росту волосся. Однак він допомагає збільшити циркуляцію крові в цій області". Якщо ви знаєте, що волосся у вас росте повільно саме через поганий кровообіг, то у такому випадку масажер вам допоможе. Тим, у кого інші причини, Франческа Фуско рекомендує користуватися сироваткою для росту волосся.

Попри те, що масажування шкіри голови не завжди сприяє росту волосся, такий інструмент буде корисний жінкам, які хочуть подбати про загальний стан своєї шевелюри.