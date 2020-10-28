Бетіна Голдштейн – відома майстриня манікюру х Лос-Анджелеса. Її послугами користуються багато голлівудських зірок. Також жінка активно ділиться новими варіантами для манікюру на своїй сторінці в інстаграмі. Нещодавно вона продемонструвала на відео, як створити нейл-дизайн зі зміїним принтом у червоному відтінку.

Бетіна Голдштейн показала, як зробити яскравий манікюр своїми руками, розповідає "Новое время". Nail-експерт зняла відео із покроковою інструкцією та опублікувала його на своїй інстаграм-сторінці.

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Як зробити манікюр зі зміїним принтом

Створити нейл-дизайн зі зміїним принтом, як показала Бетіна, зможуть навіть ті, хто не володіє спеціальними навичками. Такий ефектний дизайн легко відтворити в домашніх умовах.

Аби зробити манікюр технікою, яку вигадала Бетіна Голдштейн, вам знадобиться тканина з дрібною сіткою, зубна щітка і звичайна шпилька для волосся. За допомогою цих предметів можна створити ефект зміїної шкіри на нігтях.

Коли журнал V Magazine запропонував мені створити дизайн нігтів за допомогою звичайних речей з дому, я хотіла представити щось оригінальне. Я використовувала зубну щітку, шпильку і розрізала старий мішок для білизни, щоб отримати невеликий клаптик тканини з сіткою. В якості основи я вибрала насичений червоний лак, щоб надати манікюру відчуття рок-н-ролу,

– поділилася враженнями майстриня манікюру.

Зокрема, на своїй інстаграм-сторінці Бетіна опублікувала світлини з варіантами нейл-дизайну у стилі зміїної шкіри, які також можна відтворити, використовуючи вищепоказану техніку.

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