Nail-тренди є одними із тих, які найшвидше змінюються. Якщо певний дизайн нігтів був модним в одному сезоні, це не гарантує йому актуальності у наступному. Тому манікюр, який був головним літнім трендом та захопив стрічку усіх користувачів в інстаграмі, незабаром відійде у минуле.

Ще кілька місяців тому соцмережі полонив тренд на абстрактні зображення жіночого обличчя та фігури на нігтях. Проте до кінця літа він почав втрачати свою популярність, але ви ще маєте можливість до початку осені спробувати такий елегантний манікюр, пише Glamour.

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Який манікюр незабаром стане антитрендом

Манікюр із зображенням жіночих рис обличчя та силуетів отримав назву eye see you. Тенденція раптово стала важливим показником стилю, але для осіннього сезону може бути головним антитрендом. Допоки цього не трапилося, ще варто спробувати абстрактний дизайн на своїх нігтях такого формату.

Для створення манікюру із зображенням жіночого обличчя та тіла необхідно знайти вправного нейл-майстра. Адже тонкі лінії, за допомогою яких створюється потрібний малюнок, хоч і можуть виглядати недбало та хаотично, проте навіть створення такого ефекту вимагає професіоналізму.

Манікюр eye see you універсальний тим, що можна експериментувати із стилями жіночого обличчя та силуету: мінімалістичний дизайн, поєднання арт-дизайнів, використання бежевих, пастельних, сірих відтінків покриття нігтьової пластини для робочих буднів в офісі або комбінації із різноманітних яскравих кольорів лаку для нігтів будуть вдалим рішенням для тих, хто любить вирізнятися серед натовпу.