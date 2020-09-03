Градієнт на нігтях є вдалим рішенням як для особливої події, так і для буденного образу. Омбре може одночасно поєднувати в собі нейтральні та яскраві кольори. Тому, якщо вам важко із двох відтінків покриття для нігтів обрати лише один, то відмовтеся від цього вибору і зробіть манікюр у стилі омбре.

Серед сучасних тенденцій у манікюрі більшість із них важко відтворити на нігтях самостійно в домашніх умовах. Проте омбре не є однією із них. 24 канал поділився ідеями для манікюру в стилі омбре, який можна зробити власними руками або записатися на процедуру до нейл-майстра.

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Який манікюр омбре зробити у 2020

Омбре на нігтях викликає прихильність у всіх модниць. Адже воно є елегантним, стильним та завжди доречним варіантом манікюру. Градієнтний манікюр може бути виконаним як у спокійних нейтральних, так і в яскравих кольорах. Для тих, хто любить експерименти та виділятися із натовпу, можна спробувати прикрасити омбре додатковим нейл-дизайном та стразами.

Ідеї для манікюру омбре / Фото Instagram