Американська співачка та акторка, використовуючи власну популярність, закликала своїх підписників, яких у неї понад 93 мільйони в інстаграмі, бути свідомими і піти на голосування. Зірка зробила це оригінальним способом – за допомогою манікюру.

У новому манікюрі Демі Ловато викладене важливе політичне послання. Незабаром відбудуться президентські вибори у США. Тому співачка опублікувала світлину оригінального нейл-дизайну з політичним підтекстом на своїй інстаграм-сторінці.

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Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020. З цієї нагоди багато знаменитостей, політиків, роздрібних торговців, брендів нагадують, що необхідно зареєструватися для голосування. Відома американська співачка Демі Ловато, як і деякі її колеги, зробила це за допомогою манікюру.

Зірка опублікувала світлину свого нейл-дизайну, який поєднував французький стиль із надписом "vote" на одній руці та "now" на іншій: сині товсті смужки на верхівці нігтів та білі літери, а на одному із нігтів майстер манікюру намалював Демі тематичний конверт із червоним маленьким сердечком, як символ відданого голосу.



Манікюр політичного характеру / Instagram Stories / @ddlovato





Політичний манікюр Демі Ловато / Instagram Stories / @ddlovato

Таким чином Демі Ловато нагадала своїм шанувальникам, аби вони вийшли 3 листопада і проголосували або зробили це поштою.

Нагадаємо, що інші користувачі соцмереж також публікують світлини з нейл-артом політичного характеру.