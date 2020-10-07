Осінній образ можна вдало доповнити модним манікюром. Чорний колір є універсальним та ідеально підходить до атмосфери осінніх днів. Нігті виглядатимуть стильно як із однотонним темним покриттям, так і у випадку, якщо ви зробите трендовий нейл-дизайн.