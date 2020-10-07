Манікюр на осінь у чорному кольорі: 5 ідей для натхнення
Осінній образ можна вдало доповнити модним манікюром. Чорний колір є універсальним та ідеально підходить до атмосфери осінніх днів. Нігті виглядатимуть стильно як із однотонним темним покриттям, так і у випадку, якщо ви зробите трендовий нейл-дизайн.
Тематичний манікюр допоможе вам відчути усі переваги осіннього затишку, прикрасить образ та сприятиме позитивному настрою. 24 канал зробив добірку осінніх нейл-дизайнів в чорному кольорі, аби ви надихнулися цими ідеями та відтворили їх на своїх нігтях або вигадали щось нове.
До теми: Від "голих" нігтів до неонового покриття: трендовий манікюр з Тижня моди весна-літо 2021
Осінній манікюр в чорному кольорі
Голографічний дизайн на нігтях
Поєднання матового та глянцевого чорного покриття
Чорну класику доповнює нейл-дизайн в інших відтінках
Нічний пейзаж на чорних нігтях
Краплі осіннього дощу на чорному покритті
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