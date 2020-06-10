Хто сказав, що красивий дизайн можна зробити лише на довгі нігті. Інколи все навпаки: буває так, що нігті надто великої довжини виглядають неестетично, натомість акуратні короткі – прикрашають жіночу руку та додають елегантності цілому образу.

Незалежно від довжини за нігтьової пластиною, кутикулою та руками потрібен регулярний догляд, якщо ви хочете, аби майбутній манікюр мав гарний вигляд. Влітку, коли усі ведуть активний спосіб життя, носити довгі нігті може бути максимально незручно. Тому 24 канал зробив добірку ідей, які надихнуть вас записатися до майстра манікюру навіть з короткими нігтями.

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Серед трендів манікюру в цьому сезоні яскраві кольори, оригінальні надписи, геометричні фігури, мазки, стрази та прості малюнки. Простота залишається в моді. Також навіть, якщо ви не можете або не хочете відрощувати довгі нігті, вам однаково доведеться створити для них форму. У 2020 класичний квадрат поступився місцем мигдалевидній формі. Їй личить дизайн в пастельних тонах.

Вже безпосередньо перед створенням манікюру вибирати, що ви хочете, аби вам намалювали, важко. Тому рекомендується запобігти цій проблемі заздалегідь і утриматися від імпульсивного необдуманого рішення під тиском вподобань вашого майстра. У кожного різний смак. Але манікюр повинен бути відображенням винятково індивідуальності своєї володарки. Тому подбайте про це завчасно.

Надихніться запропонованими ідеями, які ми знайшли на просторах інстаграму, та носіть найкрасивіший манікюр влітку 2020.

Ідеї манікюру на короткі нігті: