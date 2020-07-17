Якщо трендові кольори для nail-арту постійно змінюються, то тваринний принт залишається актуальним. Тенденція на тваринні принти в манікюрі дає можливість продемонструвати свій креатив. Адже тут обмежень не існує.

Коли ви не знатимете, у якому стилі зробити наступний дизайн на нігтях, то ідеї манікюру з тваринним принтом стануть вам у нагоді. 24 канал зібрав креативні варіанти малюнків на нігтях, які є універсальними. Вони виглядатимуть доречно у будь-яку пору року та підійдуть як для ділового образу, так і під коктейльну сукню.

До теми: Весільний манікюр: ідеї дизайну нігтів для особливого свята

Тваринний принт на нігтях вже не новинка. Проте у 2020 році з’явилися оригінальні варіації такого манікюру. Серед анімалістичного дизайну тепер можна обрати леопардовий мінімалізм, плями зебри у різноманітних формах, яскраві кольорові принти. Аби поєднати оригінальний арт та модні відтінки у манікюрі, можете покрити нігті лаком нюдових та пастельних кольорів.

Тваринний принт у манікюрі / Фото Instagram