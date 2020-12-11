Манікюр на гострі нігті: ефектні ідеї
Прихильницям гострої форми нігтів нелегко підібрати дизайн манікюру, який допоможе і самовиразитися, і виглядатиме стильно. Адже така смілива форма нігтів і без покриття привертає увагу, тому варто не перебільшити з епатажем на нігтях. Проте, можливо, ви цього й прагнете. У нашому матеріалі ви знайдете манікюр для гострих нігтів на будь-який смак.
Дівчатам, яким подобається стиль манікюру як в Cardi B, слід дізнатися про модні яскраві покриття для нігтів, а також про весь асортимент страз, які представлені на ринку краси. Більш скромним власницям нігтів гострої форми підійдуть варіації нюдовових відтінків лаків та трендові стримані нейл-дизайни. Новий канал поділився ідеями манікюру для гострої форми нігтів.
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Манікюр на гострі нігті
Сміливий неон
Нюд з мармуровими переливами і переходом в інший колір
Текстура, геометрія, малюнки
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