Прихильницям гострої форми нігтів нелегко підібрати дизайн манікюру, який допоможе і самовиразитися, і виглядатиме стильно. Адже така смілива форма нігтів і без покриття привертає увагу, тому варто не перебільшити з епатажем на нігтях. Проте, можливо, ви цього й прагнете. У нашому матеріалі ви знайдете манікюр для гострих нігтів на будь-який смак.