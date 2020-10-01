Акуратний манікюр став складовою будь-якого стильного образу чоловіків та жінок. Модний колір чи епатажний арт на нігтях можна використати як чудовий метод самовираження. Зірки навіть таким чином демонструють свою позицію стосовно певної важливої події. Наприклад, Юрій Дудь нейл-дизайном виразив свою любов до панку та року, а ASAP Rocky – патріотизм національним американським прапором на нігті.