Манікюр для всіх: 10 відомих чоловіків, які фарбують нігті
Акуратний манікюр став складовою будь-якого стильного образу чоловіків та жінок. Модний колір чи епатажний арт на нігтях можна використати як чудовий метод самовираження. Зірки навіть таким чином демонструють свою позицію стосовно певної важливої події. Наприклад, Юрій Дудь нейл-дизайном виразив свою любов до панку та року, а ASAP Rocky – патріотизм національним американським прапором на нігті.
Мода на фарбування нігтів у чоловіків зародилася ще давніше. Можна згадати манікюр Девіда Бові чи Курта Кобейна. Проте до наших днів чоловічий манікюр урізноманітнився. Grazia назвали 10 знаменитих чоловіків, які є прихильниками манікюру.
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Відомі чоловіки, які фарбують нігті
Гаррі Стайлс
Юрій Дудь
Марк Джейкобс
Моргенштерн
Бруклін Бекхем
Єгор Крід
Джаред Лето
Джонні Депп
ASAP Rocky
Бред Пітт
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