Відомий американський бренд косметики Colourpop Cosmetics створить палетку тіней для повік, присвячену Малюку Йоді. Вигаданий персонаж є героєм серіалу "Мандалорець" виробництва Disney+. Вебсеріал у жанрі космічної опери – складова частина канонічного всесвіту "Зоряних війн".

Нова палетка тіней для повік, на створення якої бренд Colourpop Cosmetics надихнув Малюк Йода, називатиметься The Child, повідомляє Wonderzine.

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Colourpop Cosmetics анонсували вихід нового косметичного продукту – палетку тіней для повік у стилі Малюка Йода на своїй офіційній сторінці в інстаграмі. У палетці представлені 9 різних відтінків пігментів для макіяжу очей. Серед них є матові та шимерні тіні.

Більшість відтінків у палетці зелено-золоті. Кожен із них має окрему назву, тематичну до серіалу "Мандалорець". Наприклад: "Протокольний дроїд" (Droid Protocol), "Дорогоцінний вантаж" (Precious Cargo) і "Права рука Мандо" (Right Hand Mando).

Окрім тіней, палетка містить також компактне дзеркало із рамкою, яку прикрашає напис: "Наймиліший у всій галактиці" (Cutest in the galaxy).

Особливістю The Child є те, що палетка вийде лімітованим тиражем до прем’єри нового сезону серіалу "Мандалорець". Вона коштуватиме 16 доларів.