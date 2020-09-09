Наталія Гоцій – відома українська модель, яка стала переможницею міжнародного конкурсу Ford Supermodel of the World у 2004 році та брала участь у багатьох модних показах за кордоном. Вона знає, що таке швидкий темп життя сучасної жінки та як їй важливо завжди бути красивою. Аби полегшити б’юті-рутину кожної красуні, модель поділилася відеоуроком швидкого, але ефектного макіяжу.

Віднедавна Наталія Гоцій почала активно публікувати відео на своєму ютуб-каналі. Жінка розповідає про модельні будні та ділиться б’юті-лайфхаками зі своїми глядачами. Модель поділилася відеоуроком, у якому фешн-візажистка Оля Остапчук на прикладі Наталії покаже, як можна створити макіяж за 15 хвилин.

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Як швидко та красиво зробити макіяж

На відео візажистка створювала на обличчі Наталії макіяж, який підійде кожній жінці для роботи в офіс, навчання в університеті чи просто для тих, кому хочеться завжди залишатися красивою. Під час процесу Оля Остапчук не лише продемонструвала, як можна самостійно нафарбуватися за 10-15 хвилин, а й розповіла про важливі тонкощі мейк-апу, лайфхаки та б’юті-таємниці: як візуально збільшити очі, як правильно наносити тональну основу, як можна зробити фешн-макіяж лише одним косметичним продуктом чи куди потрібно наносити хайлайтер.

Дивіться відео про правила макіяжу за 15 хвилин: