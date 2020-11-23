Створити макіяж самостійно, наче ваше обличчя щойно з-під пензля професійного візажиста, можливо, якщо мати у своєму б’юті-арсеналі кілька корисних порад та дієвих правил. Мейк-ап з яскравим акцентом на губи буде вдалим вибором для вечірки, на якій вам потрібно мати розкішний вигляд. Покрокова інструкція допоможе вам зробити його красивим, не витративши багато часу.

Макіяж з акцентом на губи допомагає візуально їх збільшити, корегувати форму та додати усмішці білосніжності. Harper's Bazaar розповів, як створити такий мейк-ап.

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Як зробити макіяж з акцентом на губи

Загалом макіяж має бути нейтральним. Якщо ви обрали яскраву помаду, то не варто робити ще акцент на очах чи виразно корегувати риси обличчя. На повіки наносіть приглушені відтінки тіней, а замість чорної підводки для створення стрілок використайте лайнер шоколадного кольору.

Якщо ви обрали яскраву помаду, то не варто робити ще акцент на очах чи виразно корегувати риси обличчя. На повіки наносіть приглушені відтінки тіней, а замість чорної підводки для створення стрілок використайте лайнер шоколадного кольору. Додатково оформіть брови. Разом з губами також можна виділити брови. Для цього потрібно надати їм природної форми, а для оформлення використати спеціальну туш та тіні натурального кольору.

Скрабуйте губи. Перед нанесенням помади необхідно виконати крок скрабування відповідної ділянки, а потім нанести зволожувальний бальзам, залишки якого приберіть через 3-5 хвилин м’яким рушником. Щоб помада довше зберігалася на губах, то попередньо покрийте їх праймером або тонким шаром тонального засобу.

Перед нанесенням помади необхідно виконати крок скрабування відповідної ділянки, а потім нанести зволожувальний бальзам, залишки якого приберіть через 3-5 хвилин м’яким рушником. Щоб помада довше зберігалася на губах, то попередньо покрийте їх праймером або тонким шаром тонального засобу. Обирайте помаду індивідуально. Шкіра на губах у всіх особлива. Наприклад, якщо у вас сухі губи, то матова помада вам не підійде. Адже вона ще більше їх пересушить та невдало підкреслить кожну тріщинку, але натомість приємно здивує своєю стійкістю. А рідка помада має властивість збільшувати губи й утворювати привабливе глянцеве покриття, але її недоліком є схильність до розтікання і прилипання до посуду чи столових приборів.

Використовуйте спеціальний пензель. Будь-який тип продукту для макіяжу губ слід наносити б’юті-пензлем для кращого ефекту, поплескуючи рухайтеся від куточків рота до центру.

Будь-який тип продукту для макіяжу губ слід наносити б’юті-пензлем для кращого ефекту, поплескуючи рухайтеся від куточків рота до центру. Не забувайте про олівець для губ. Окрім виділення контуру, цим продуктом можна заштрихувати всю поверхню губ, а потім нанести помаду улюбленого кольору. Таким чином вона стійкіше триматиметься на губах.

Окрім виділення контуру, цим продуктом можна заштрихувати всю поверхню губ, а потім нанести помаду улюбленого кольору. Таким чином вона стійкіше триматиметься на губах. Акуратно видаліть недоліки. Після того, як завершите макіяж губ, то намагайтеся витерти усі недоліки та нерівні лінії за допомогою ватної палички й засобу для зняття макіяжу. Інші ознаки неакуратності можна приховати, якщо вздовж контуру губ покрити шкіру коректором зеленого кольору.

Після того, як завершите макіяж губ, то намагайтеся витерти усі недоліки та нерівні лінії за допомогою ватної палички й засобу для зняття макіяжу. Інші ознаки неакуратності можна приховати, якщо вздовж контуру губ покрити шкіру коректором зеленого кольору. Виділіть час для роботи зі шкірою обличчя. Важливо, аби вона мала пружний, натуральний та здоровий вигляд. На тлі яскравої помади помітно найдрібніші недоліки на шкіри, тому варто особливу увагу звернути на створення рівномірного тону.