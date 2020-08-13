Інколи настрій можна підняти просто за допомогою яскравого макіяжу. Таким лайфхаком часто користуються б’юті-блогери та діляться своїми роботами в інстаграмі, аби надихнути підписників. Деякі із цих мейк-апів легко відтворити самостійно або інтерпретувати по-своєму.