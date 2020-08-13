Макіяж, який піднімає настрій: 10 оригінальних ідей з інстаграму
Інколи настрій можна підняти просто за допомогою яскравого макіяжу. Таким лайфхаком часто користуються б’юті-блогери та діляться своїми роботами в інстаграмі, аби надихнути підписників. Деякі із цих мейк-апів легко відтворити самостійно або інтерпретувати по-своєму.
Створення прекрасного макіяжу може стати чудовим варіантом, аби забути про погані думки та зробити щось красиве. Стрічка інстаграму слугує чудовим джерелом для натхнення. 24 канал зібрав 10 найяскравіших ідей для мейк-апу, які допоможуть провести сумні будні із користю та вдосконалити ваші навички візажу.
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Ідеї для макіяжу, щоб підняти собі настрій
Сльози у кольорі райдуги
Країна Чудес на вашому обличчі
Контрастне поєднання кольорів і нічого зайвого
Макіяж у вільному стилі, який нагадує тріщину айсбергу
Геометричних фігур на обличчі багато не буває
Оригінальна ідея мейк-апу для фотосесії
Чорні хвилі для виділення погляду
Наче справжнє пір'я на зовнішніх кутиках очей
Стрілки під кутом 45 градусів
Розписи на обличчі та стильна зачіска baby hair
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