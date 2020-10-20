Вже не за горами екранізація фільму від Warner Bros. "Відьми", заснованого на однойменній книзі Роальда Даля, у якому одну із роль Верховної Відьми виконає популярна американська акторка Енн Гетевей. Чим ближче до прем’єри, тим частіше у мережі з’являються світлини образів героїнь, продумані до деталей.

Голлівудська красуня Енн Гетевей 29 жовтня, у день прем’єри стрічки "Відьми", здивує шанувальників сміливими експериментами з іміджем. У мережі з’явилися світлини одного з її образів, повідомляє Vogue. Макіяж відьми може слугувати ідеальним варіантом для доповнення вашого аутфіту на Геловін.

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Як створити образ відьми

На своїй інстаграм-сторінці Енн Гетевей поділилася коротким відео, на якому вона продемонструвала макіяж Верховної Відьми. Зірка поділилася із підписниками своїм моторошним виглядом, але її макіяж може доповнити ваше вбрання відьми для святкування Геловіну.

На іншій світлині можемо розгледіти мейк-ап детальніше. Для створення макіяжу у стилі відьми, як у Енн Гетевей, вам знадобиться косметика у чорному та темно-фіолетовому відтінку. Якщо ви готові кардинально перевтілитися в іншого персонажа, то спробуйте нафарбувати губи темню помадою, не заощаджуйте чорних тіней для повік та зробіть широкі, але м’які, стрілки навколо очей, аби додати погляду більшої магічності.

Для повноцінності образу за допомогою декоративної косметики створіть шрами на обличчя у стилі "посмішки Джокера", а для відтворення зачіски Верховної відьми вам знадобиться багато лаку для фіксації волосся. Перед цим його необхідно ретельно начесати гребінцем біля коренів і акуратно сформувати в зачіску.

Геловін – це день, коли можна дозволити собі побути кимось іншим. А тематичної містики вашому вигляду додасть ефектний макіяж. Образ відьми є одним із найпопулярніших для вечірки на Геловін.