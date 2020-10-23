Відома американська модель Емілі Ді Донато для багатьох є взірцем для наслідування. Дівчина ділиться зі своїми прихильниками на ютубі відео, на яких демонструє, як швидко можна створити красивий макіяж чи зачіску.

29-річна Емілі Ді Донато опублікувала відео на своєму ютуб-каналі, де показала, як можна зробити привабливий макіяж й елегантну зачіску на кожен день лише за 10 хвилин, повідомляє Cosmopolitan.

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Який макіяж і зачіску зробити на кожен день

Ідея мейк-апу від моделі Емілі Ді Донато підійде кожній жінці для роботи чи навчання. Аби його створити вам знадобляться базові косметичні продукти та трішки часу. Також ви можете скористатися варіантом вишуканої і простої укладки від Емілі. Таку зачіску легко повторити, використовуючи лак для фіксації волосся та спеціальну гумку.

Дивіться, як зробити макіяж та зачіску на кожен день за 10 хвилин: