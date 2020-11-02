Алі Хікс – майстриня макіяжу. Більшість б’юті-експериментів дівчина робить на власному обличчі, а результатами ділиться з підписниками на своїй інстаграм-сторінці, яких у неї понад 100 тисяч. Візажистка вирізняється серед своїх колег тим, що створює щоразу інший ультраяскравий макіяж.

Візажистка Алі Хікс живе у місті Колумбус в американському штаті Джорджія, повідомляє Wonderzine. У 19 років дівчина встигла налагодити співпрацю зі світовими косметичними брендами завдяки своїм яскравим роботам, які публікувала в інстаграмі.

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Ідеї яскравого макіяжу від Алі Хікс

Для створення оригінального макіяжу відома візажистка використовує яскраві тіні для повік у різноманітних кислотних відтінках, гіпертрофовані довгі накладні вії, а також особливого шарму мейк-апу додає за допомогою аплікацій у формі квітів, метеликів, опалого листя та інших.

Алі Хікс зазначає, що для неї макіяж – це мистецтво і чудовий засіб для самовираження. Також дівчина використовує, аби підтримати певну політичну чи соціальну позицію. Наприклад, раніше вона опублікувала фото, на якому позувала із викладеними на обличчі стразами, а саме надписом: "Protect black women" ("Захищайте темношкірих жінок"). Тепер, використовуючи свої навички візажу, Алі закликає народ проголосувати на виборах президента і підтримати працівників поштової служби, які можуть залишитися без роботи.

Якщо ви думаєте, що макіяж обмежується лише технікою smoky eyes чи червоними губами, то Алі Хікс довела, яким потужним інструментом може бути мейк-ап. Маючи декоративну косметику і своє обличчя, як поле для фантазії, можна експериментувати та дозволяти собі креативити.