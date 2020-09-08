Почервонілі від вітру, щоки, бездоганна шкіра та наче щойно покусані губи – це є головними ознаками "англійської троянди". Такий термін використовують для опису ніжної краси, яку колись вважали класичною англійською. Прикладом слугує зовнішність таких жінок, як Кіра Найтлі, Кейт Вінслет, Емма Вотсон, Емма Коррін.