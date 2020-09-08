Макіяж у стилі англійської троянди: 5 простих кроків, як зробити обличчя красивим
Почервонілі від вітру, щоки, бездоганна шкіра та наче щойно покусані губи – це є головними ознаками "англійської троянди". Такий термін використовують для опису ніжної краси, яку колись вважали класичною англійською. Прикладом слугує зовнішність таких жінок, як Кіра Найтлі, Кейт Вінслет, Емма Вотсон, Емма Коррін.
"Типовий вигляд English Rose складається із, забруднених ягідками, пухких губ, рум'яних, почервонілих щік і росянистого, невидимо ідеального кольору обличчя", – розповідає візажист Ніл Янг для Vogue. Професіонал поділився, як за допомогою макіяжу досягти такого ефекту.
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Як зробити макіяж у стилі "англійської троянди"
- Шкіра повинна мати свіжий вигляд. Для цього візажист рекомендує використовувати зволожувальний крем із легким ефектом тонального засобу або звичайну тональну основу, але із легкою текстурою, щоб вдалося зберегти природні відтінки шкіри. Таким чином ви вдосконалите свій тон, але обличчя матиме натуральний вигляд.
- Знайдіть свій колір. На обличчі повинен бути гармонійний баланс відтінків. Для цього можна використовувати багатофункціональний косметичний засіб одночасно для губ та щік.
- Наносіть косметику пальцями. Аби макіяж був у натуральному стилі, то використовуйте подушечки пальців для нанесення рум’ян. Ніл Янг каже: "Це проштовхує кремову формулу в шкіру, завдяки чому здається, що це вона випромінює колір, а не косметика накладена зверху".
- Куди рухатися? Візажист рекомендує лінію рум’ян "протягувати" від яблучок щік до щелепи, щоб отримати природніший ефект.
- Легкий дотик до губ. Для почервонілого відтінку губ наносіть на них спеціальний тінт або бальзам із кольором, який також можна використати на щоки.
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