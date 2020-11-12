Несприятливі погодні умови восени та взимку негативно впливають на стан шкіри. Вона починає лущитися, з'являються почервоніння та сухість. Підготовка до створення макіяжу на такій шкірі значно відрізняється від тієї, до якої ви звикли. Візажисти поділилися порадами, як зробити мейк-ап на шкірі, яка лущиться, аби він мав естетичний вигляд та ще більше не нашкодив стану дерми.

Лущення шкіри є сезонною проблемою в холодні пори роки. Існує багато методів боротьби із цією проблемою. Проте, коли потрібно терміново зробити макіяж, а шкіра досі лущиться, то варто скористатися порадами від візажистів, щоб отримати бажаний результат, пише Marie Claire.

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Підготовка до макіяжу на шкірі, яка лущиться

Відлущення. Насамперед потрібно скористатися м'яким скрабом, який допоможе позбутися від ороговілих лусочок шкіри. Експерти не рекомендують надто сильно розтирати його по обличчі, аби не травмувати дерму. Не намагайтеся повністю прибрати усі клітини шкіри, які відлущилися, бо можна погіршити ситуацію. Ваше завдання лише зробити лущення менш помітним.

Насамперед потрібно скористатися м'яким скрабом, який допоможе позбутися від ороговілих лусочок шкіри. Експерти не рекомендують надто сильно розтирати його по обличчі, аби не травмувати дерму. Не намагайтеся повністю прибрати усі клітини шкіри, які відлущилися, бо можна погіршити ситуацію. Ваше завдання лише зробити лущення менш помітним. Зволоження. Таким чином ви зможете швидко та ефективно позбутися від лущення. Для цього шкірі необхідне належне зволоження та живлення за допомогою корисних компонентів і мінералів. Ранковий макіяж виглядатиме красиво на шкірі, якщо перед сном ви нанесете живильний крем або спеціальну нічну маску. Тоді засіб матиме більше часу, аби проникнути глибше в шкірі і збагатити її корисними мікроелементами. Не забувайте перед макіяжем використовувати зволожувальну сироватку. Вона сприятиме рівномірному розподіленню тональної основи.

Важливо знати: перед створенням макіяжу для зволоження не можна наномити косметичні олії. Адже вони закупорюють пори, вбираються у відлущені частинки, що з часом призведе до появи чорних цяток, комедонів та запалення.

Нанесення праймера. Цей засіб додатково зволожує шкіру обличчя і вирівнює рельєф. Тональний засіб, нанесений після праймера, не "скочуватиметься" протягом дня і матиме привабливий вигляд. Важливо, аби праймер не закупорював пори, а створював своєрідний захисний шар, завдяки якому тональна основа не проникатиме в шкіру.

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Покриття. Коли шкіра суха та лущиться, варто захищати її від додаткового подразнення. Тому вам знадобиться тональний засіб без матового фінішу. Обирайте продукт на кремовій основі. Зокрема, на цей період слід відмовитися від використання пудри, яка підкреслює лущення. Аби макіяж був стійким, а шкіра рівномірною та гладенькою, можете скористатися фіксуючим спреєм.

Лайфхак від візажиста: макіяж буде виглядати красиво на шкірі, яка лущиться, якщо тональний засіб нанести вологим б'юті-блендером. У період лущення шкіри також відмовтеся від косметичних засобів, які містять тальк або спирт. Натомість шукайте в їхньому складі гіалуронову кислоту, пептиди, вітаміни та антиоксиданти.

Якими косметичними засобами потрібно користуватися, коли лущиться шкіра