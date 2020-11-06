Інстаграм-блогерка зі Швеції, у якої понад 88 тисяч підписників, Софія Гран має проблемну шкіру. Дівчина бореться з акне. Зокрема, у неї є постакне – рубці та ямки на шкірі, які залишилися після прищів. Вона вчиться любити своє обличчя таким, як воно є, і вчить цього інших.

Софія Гран присвятила контент в своєму інстаграмі темам моди, макіяжу та любові до себе. Вона розповідає, що акне є проблемою, якої не варто соромитися, повідомляє Wonderzine.

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Макіяж на шкірі з акне

Софія Гран знає про акне все. Адже вона відкрито розповідає про свою боротьбу із запаленнями та разом зі своїми підписниками вчиться сприймати і любити себе. Зокрема, блогерка ділиться ідеями для макіяжу, які можна відтворити на проблемній шкірі з акне. Деякі варіанти мейк-апу не підійдуть на кожен день, але вражають своєю чарівністю, ніжністю та оригінальністю.

Дівчина зі Швеції позиціонує себе акне-позитивною блогеркою. У своїх постах вона розповідає, що раніше навіть відчувала ненависть до своєї шкіри, боялася уваги оточуючих, а через біль від запалень не могла спати. Згодом у неї настала загострена форма акне, і після неї дівчина зустрілася з депресією. Але саме бодіпозитивний руху соцмережах допоміг їй впоратися із внутрішніми переживаннями.

Тепер Софія Гран не лише приймає своє обличчя таким, як воно є, а й не соромиться брати участь у портретних фотозйомках. Вона зазначає, що важливо відчувати красу всередині.