Світові зірки та популярні б’юті-блогери використовують ефектний прийом у макіяжі очей – техніку тай-дай. Раніше вона було головною тенденцією в індустрії краси у 80-х роках. У соцмережах останні кілька років можна спостерігати повернення яскравого змішування тіней різних кольорів на повіках.

Сучасна техніка макіяжу тай-дай трішки відрізняється від тієї, яка була актуальною у 80-ті. Wonderzine розповів більше про оновлений б’юті-тренд.

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Макіяж очей технікою тай-дай

Візажисти для створення яскравого різнокольорового макіяжу очей використовують косметичні засоби із сильною пігментацією і наносять їх почергово, майже не розтушовуючи. Таким чином на повіках буде добре помітний кожен відтінок, який використав майстер макіяжу. Раніше схожий мейк-ап називали "райдужним".

Тай-дай – це сучасна назва методу змішування тіней різних відтінків. У 80-х такий макіяж очей на обличчі жінки став справжньою революцією. Прикладом для інших слугував образ Мадонни у 1986 році для фотосесії з Олів’єро Тоскані. На повіках співачки красувалися сині і жовті відтінки одночасно.

В 90-х візажисти почали поєднувати більшу кількість кольорів у макіяжі. Через кілька років, на початку нульових, Брітні Спірс взяла приклад зі своїх попередниць і повторила мейк-ап. У 2017 вищеописану техніку макіяжу назвали unicorn makeup. Але згодом експерти у сфері краси змінили думку, тому тепер "тай-дай".

Макіяж технікою тай-дай виглядає ефектно й незвично. Оскільки у наші дні такі тенденції сприймають із великим захопленням, то можете сміливо фарбувати повіки яскравими кольорами тіней і залишатися в тренді.