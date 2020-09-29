Ельза Госк – шведська модель та "ангел" Victoria's Secret. Жінка має понад 6 мільйонів підписників в інстаграмі, із якими ділиться модними ідеями для макіяжу та зачіски. Нещодавно зірка зробила трендовий smoky eyes та звабливо нафарбувала губи у нюдових відтінках.

Модель Ельза Госк слідкує за головними б’юті-трендами. Тому опублікувала на своїй інстаграм-сторінці світлини із модним макіяжем, який можна повторити на собі.

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В неділю відома модель разом із творчою командою: hair-стилістом, візажистом, фотографом та перукарем, яких Ельза позначила у своїй публікації, створювали новий проєкт. Деталі зйомки модель ще тримає в таємниці. Проте вона поділилася модним нюдовим макіяжем та укладкою зі стильним ефектом легкої недбалості, яку їй зробити б’юті-експерти.

Насамперед варто звернути увагу на бездоганний тон шкіри, над яким попрацював візажист. Матова шкіра із ніжно-рожевим рум’янцем – один із головних б’юті-трендів 2020. Брови Ельзи підкреслили м’якими тінями у кольорі, який відповідає її кореням волосся.

Наступним кроком у створенні макіяжу є smoky eyes. Димчастий стиль мейк-апу очей вдало підкреслив глибокий блакитний погляд моделі. Повіки покриті рожево-тілесним кольором тіней, а на внутрішніх кутиках та на складках повік професійно розтушований чорний пігмент. Доповнили макіяж чорні ідеальні стрілки, напрямлені вгору, та туш для подовження вій. Свіжості погляду додає лайфхак, яким зазвичай користуються професійні візажист: проведення білим олівцем по нижній "водяній" лінії ока.

Не можу більше чекати, щоб показати вам, друзі, що ми вчора зробили,

– написала в описі до публікації Ельза Госк.

Об’єму губам Ельзи Госк додав олівець нюдового відтінку, яким їй окреслили контур губ, трішки виходячи за лінію, аби візуально вони здавалися пухкішими. Щоб нафарбувати губи, візажист моделі скористався помадою світлішого відтінку, аніж олівець.

Макіяж, як у Ельзи Госк, можна повторити самостійно. Він буде чудовим та модним варіантом для особливого осіннього вечора.