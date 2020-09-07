Макіяж став новим шляхом для самовираження особистості. 21-річний житель Нью-Йорку Метт Бернштейн використовує б’юті-образи, щоб висловити свою соціальну позицію. Він не лише створює професійний та оригінальний мейк-ап, а й поєднує його із різними гаслами, які відображають ставлення хлопця до сучасної ситуації у світі. Таким чином він також привертає увагу своєї аудиторії до певних проблем.

Метт розповідає про себе, що є досить м’якою і чуйною людиною. Саме за допомогою макіяжів, фото яких хлопець публікує на своїй інстаграм-сторінці, він висловлює захист прав ЛГБТ-спільнот та закликає аудиторію до свідомого голосування на виборах.

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Візажист та фотограф Метт Бернштейн родом із консервативного передмістя Нью-Джерсі, який виховувався у сім’ї, у якій не мав змоги вільно самовиражатися. Тепер хлопець у своєму акаунті в інстаграмі розбирає важливість провокаційних слів та макіяжу на його шкірі. Близько року тому блогер зрозумів, що має можливість привернути більше уваги до соціально важливих проблем, використовуючи своє обличчя та тіло як полотно.

Краса, але робити це потрібно політично,

– цей вислів Метт визначає гаслом своєї діяльності.

Метт Бернштейн довів, що макіяж може мати політичну силу. Адже суспільну позицію, яку він поширює за допомогою декоративної косметики на своєму обличчі та тілі й соціальних мереж, справді працює. Понад 430 тисяч людей, які є підписниками візажиста, розділяють його позицію.

"Макіяж та соціальні медіа – це інструменти, якими я користуюся для створення цифрового світу, в якому люди можуть глибше замислитися над тим, хто вони є", – розповідає Метт. Теми, які є суперечливими у суспільстві, візажист робить доступними для своєї аудиторії.

Короткими надписами та макіяжем у райдужному стилі Метт Бернштейн закликає людей не соромитися бути тими, ким вони є. Він наполягає на тому, що життя надто коротке, аби робити ті речі, які ви не хочете, але вони є загально прийнятими у суспільстві. Також хлопець підтримує бісексуалізм, людей нетрадиційної орієнтації та трансгендерів.

Окрім яскравого "політичного" макіяжу, Метт самовиражається оригінальним тематичним манікюром на довгих нігтях модної форми.

На запитання журналіста британського журналу Dazed, навіщо Метт Бернштейн займається саме такою діяльністю, візажист та громадський активіст відповів: "Я використовую макіяж для розмови про соціально-політичні проблеми, пов’язані з гендером, сексуальністю, громадським здоров’ям та насильством. Це питання, які хвилюють стількох людей, особливо молодих людей, але нам не дають права їх обговорити в школі чи в основних ЗМІ. Отже, я намагаюся використовувати красу та косметику, щоб зробити ці складні теми більш доступними для людей".