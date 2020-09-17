Макіяж для першого побачення: як сподобатись йому одразу
Перше побачення із новим кавалером – хвилюючий момент у житті кожної дівчини. Якщо ви будете задоволені своїм виглядом, то безсумнівно одразу сподобаєтеся і будь-якому чоловіку. Аби відчувати себе впевнено на побаченні, починайте підготовку заздалегідь. Доречний та красивий макіяж є важливою складовою вашого образу.
Насамперед чоловік зверне увагу на ваш зовнішній вигляд. Тому макіяж є вашою візитівкою. З його допомогою ви зможете розповісти про себе без слів. Тому 24 канал ділиться ідеєю та порадами для мейк-апу на перше побачення.
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Як зробити макіяж на побачення
- Користуйтеся базою під макіяжу. Продукт забезпечить стійкість косметики протягом усього побачення та допоможе вирівняти тон шкіри перед нанесенням тональної основи.
- Нанесіть тональний крем легкої текстури. На цьому етапі макіяжу ви повинні ви повинні створити ідеальний тон шкіри, але при цьому залишити їй натуральний вигляд.
- Замаскуйте дрібні недоліки консилером. Лайфхак, як прибрати синці під очима: намалюйте консилером трикутник на відповідній ділянці шкіри та акуратно його розтушуйте.
- Скористуйтеся бронзатором. Легенько підкресліть вилиці та скроні. Аби отримати природне сяйво на шкірі, застосуйте бронзер із блискітками, який одночасно слугуватиме й хайлайтером.
- Створіть на щоках природний рум’янець. Це останній крок у мейк-апі для створення бездоганної шкіри.
- Макіяж очей повинен бути нейтральним. Використовуйте коричневі тіні для фарбування повіки, найтемніший коричневий відтінок – для складки ока, а найсвітлішим відтінком коричневого промалюйте внутрішні кутики ока та ділянку під бровою. Важливо добре розтушовувати тіні, щоб отримати ефект "димчастого погляду".
- Додайте віям об’єму. Для цього "пройдіться" чорним олівцем для очей або спеціальною підводкою по лінії росту вій.
- Створіть ефектний погляд. Акцент у макіяжі очей потрібно робити на вії. Нафарбуйте їх тушшю, яка має властивість додавати об’єму та подовжувати.
- Не фарбуйте губи яскраво. Таким чином ви не спокусите, а відштовхнете кавалера. Адже яскрава помада створена не для першого побачення. Проте можна скористатися прозорим бальзамом для губ або із кольором, який буде максимально наближеним до природного кольору ваших губ.
- Зафіксуйте макіяж. Це можна зробити спеціальним спреєм, аби бути впевненою, що ваш мейк-ап матиме бездоганний вигляд до кінця вечора.
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