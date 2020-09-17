Перше побачення із новим кавалером – хвилюючий момент у житті кожної дівчини. Якщо ви будете задоволені своїм виглядом, то безсумнівно одразу сподобаєтеся і будь-якому чоловіку. Аби відчувати себе впевнено на побаченні, починайте підготовку заздалегідь. Доречний та красивий макіяж є важливою складовою вашого образу.

Насамперед чоловік зверне увагу на ваш зовнішній вигляд. Тому макіяж є вашою візитівкою. З його допомогою ви зможете розповісти про себе без слів. Тому 24 канал ділиться ідеєю та порадами для мейк-апу на перше побачення.

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Як зробити макіяж на побачення

Користуйтеся базою під макіяжу. Продукт забезпечить стійкість косметики протягом усього побачення та допоможе вирівняти тон шкіри перед нанесенням тональної основи.

Продукт забезпечить стійкість косметики протягом усього побачення та допоможе вирівняти тон шкіри перед нанесенням тональної основи. Нанесіть тональний крем легкої текстури. На цьому етапі макіяжу ви повинні ви повинні створити ідеальний тон шкіри, але при цьому залишити їй натуральний вигляд.

Замаскуйте дрібні недоліки консилером. Лайфхак, як прибрати синці під очима: намалюйте консилером трикутник на відповідній ділянці шкіри та акуратно його розтушуйте.

Лайфхак, як прибрати синці під очима: намалюйте консилером трикутник на відповідній ділянці шкіри та акуратно його розтушуйте. Скористуйтеся бронзатором. Легенько підкресліть вилиці та скроні. Аби отримати природне сяйво на шкірі, застосуйте бронзер із блискітками, який одночасно слугуватиме й хайлайтером.

Створіть на щоках природний рум’янець. Це останній крок у мейк-апі для створення бездоганної шкіри.

Це останній крок у мейк-апі для створення бездоганної шкіри. Макіяж очей повинен бути нейтральним. Використовуйте коричневі тіні для фарбування повіки, найтемніший коричневий відтінок – для складки ока, а найсвітлішим відтінком коричневого промалюйте внутрішні кутики ока та ділянку під бровою. Важливо добре розтушовувати тіні, щоб отримати ефект "димчастого погляду".

Використовуйте коричневі тіні для фарбування повіки, найтемніший коричневий відтінок – для складки ока, а найсвітлішим відтінком коричневого промалюйте внутрішні кутики ока та ділянку під бровою. Важливо добре розтушовувати тіні, щоб отримати ефект "димчастого погляду". Додайте віям об’єму. Для цього "пройдіться" чорним олівцем для очей або спеціальною підводкою по лінії росту вій.

Створіть ефектний погляд. Акцент у макіяжі очей потрібно робити на вії. Нафарбуйте їх тушшю, яка має властивість додавати об’єму та подовжувати.

Акцент у макіяжі очей потрібно робити на вії. Нафарбуйте їх тушшю, яка має властивість додавати об’єму та подовжувати. Не фарбуйте губи яскраво. Таким чином ви не спокусите, а відштовхнете кавалера. Адже яскрава помада створена не для першого побачення. Проте можна скористатися прозорим бальзамом для губ або із кольором, який буде максимально наближеним до природного кольору ваших губ.